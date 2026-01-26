윤시윤에 피해 갈까봐…'44년 만에 중졸' 모친, "아들 연예인이라" 심경 고백

사진=SBS '미운 우리 새끼' 영상 캡처

윤시윤 어머니 허재연 씨가 만학도로서 뒤늦게 중학교를 졸업했다.지난 25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 윤시윤이 어머니의 중학교 졸업식 현장을 찾았다.윤시윤은 44년 만에 중학교 졸업을 하게 된 어머니를 축하하기 위해 방송통신중학교를 찾았다. 졸업식을 마치고 윤시윤은 어머니와 동급생들이 모인 교실을 방문했다. 윤시윤의 깜짝 등장에 모두 박수와 환호로 환영했다.윤시윤은 한 명 한 명에게 꽃다발을 선물하며 축하했다. 어머니는 그런 아들을 흐뭇하게 바라봤다. 윤시윤은 어머니에겐 큰 꽃다발을 건네 어머니를 더욱 기쁘게 했다.어머니는 그간 학교에서 윤시윤이 자신의 아들이라고 밝히지 않았다. 윤시윤은 "어머니가 특별히 말을 안 하셨다"고 했다. 어머니는 "특별히 말을 안 했다. 아들이 연예인이다 보니 마음에 걸렸다. 나만 생각하면 상관없는데, 보통 다른 부모들은 나오면 스펙 같은 게 나오잖나. 중학교도 졸업 못 한 모습을 보이고 싶지 않았다. 사람들이 우리 아들을 뭘로 볼까 걱정됐다"고 털어놓았다. 윤시윤에게 피해가 갈까봐 숨겼던 것.졸업식 후 윤시윤 모자는 '졸업식의 꽃' 짜장면을 먹으러 갔다. 윤시윤은 깜짝 이벤트로 어머니에게 직접 짜장면을 만들어줬다. 감격한 어머니는 뭉클해하며 눈물을 훔쳤다.윤시윤은 "석 달 남기고 중학교 졸업을 못 한 거였잖나. 얼마 안 두고 그만뒀으니 '아 오늘쯤 (친구들은) 졸업했구나' 생각했겠다"고 말했다. 어머니는 "나는 마음이 안 좋았다. 친구들은 졸업하는데 (나는 못 했으니까)"라며 "그거 안 보려고 서울로 와 버렸다"고 털어놓았다. 어려웠던 가정 형편으로 인해 학업을 중단할 수밖에 없었던 것. 어머니는 "가난하니까 학교를 못 보내준 거다. 그때는 힘들었다"고 회상했다. 이어 "너희 할머니한테 맨날 '엄마, 나 빨리 할머니 됐으면 좋겠다'고 했다. 늙으면 빨리 죽잖나"라고 전했다.윤시윤은 "이젠 어떨 것 같나. 중학교라고 하면 예전처럼 아픈 기억이 아닐 수 있을 것 같나"고 물었다. 어머니는 "조금이 아니라 전혀 없다. 이제 당당하다. 너무 잘했다고 생각한다. 처음에는 감추려고 몰래 했는데, 지금은 하고 나니 학교 가기를 잘했다 생각 든다"며 뿌듯해했다.윤시윤은 "졸업하고 가장 해보고 싶은 게 뭐냐"고 질문했다. 어미니는 "네 할아버지 산소에 가보는 거다. '아버지 나 졸업했다'고 졸업장을 보여주고 싶다. 네 할아버지도 엄마 학교 중단한 걸 항상 가슴 한편에 응어리처럼 있었다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr