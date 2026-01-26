사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 에스쿱스X민규가 2만 6000여 관객과 라이브 파티의 포문을 열었다.에스쿱스X민규는 지난 23~25일 인천 인스파이어 아레나에서 'CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in INCHEON'을 개최했다. 이 공연은 FC 선예매 오픈 당일 매진됐고, 온라인 라이브 스트리밍에는 일본, 미국, 호주, 중국 등 전 세계 86개 국가/지역의 관객들이 접속했다. 두 사람은 약 150분 동안 25곡 가까운 무대를 쉴 틈 없이 쏟아내며 특유의 자유분방한 에너지로 공연장을 물들였다.시작부터 열기가 뜨겁게 달아올랐다. 'Fiesta'로 막을 올린 에스쿱스X민규는 '5, 4, 3 (Pretty woman)', 'Worth it', 'Earth', 'For you'까지 미니 1집 'HYPE VIBES' 전곡의 무대를 라이브 밴드와 함께 선보였다. 또한 'Water', 'LALALI', 'Monster'를 비롯한 세븐틴 힙합팀 음악과 정규 5집에 수록된 솔로곡 'Jungle (S COUPS Solo)', 'Shake It Off (MINGYU Solo)'를 두루 선곡해 강렬하고 폭발적인 에너지를 전했다.공연에서 최초 공개된 신곡은 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 에스쿱스X민규가 함께한 'FEEL'을 필두로 미발매 신곡 'Sunrise (MINGYU Solo)', 'TOO YOUNG TO DIE (S COUPS Solo)' 무대가 펼쳐지자 관객들은 열광적인 환호로 화답했다. 민규는 8년 전 세븐틴 콘서트에서 들려줬던 '시작처럼 (Like the Beginning) (MINGYU Solo)'을 다시 꺼내 부드러운 음색을 뽐냈고, 에스쿱스는 진솔한 고백을 담은 자작곡 '난 (Me) (S COUPS Solo)'으로 뭉클함을 안겼다.'HYPE VIBES' 속 세계관을 확장한 연출도 볼거리였다. 오프닝부터 남달랐다. 외계 행성 출신의 '쿠테', '만테'가 음악으로 에너지를 채우기 위해 지구를 찾았다는 설정이 두 캐릭터의 거대한 조형물로 구현됐다. 패션쇼 런웨이를 방불케하는 무대 배치는 신선함을 더했다. 공연장 한가운데를 가로지르는 스테이지와 이를 에워싼 객석은 아티스트와 팬을 더욱 가깝게 연결하며 몰입감을 극대화했다. 여기에 현장을 찾은 세븐틴 멤버들의 응원과 팬들의 '떼창'이 어우러져 공연의 모든 순간이 '하입(Hype)'하게 달아올랐다.에스쿱스X민규는 "이 곡들로 공연하는 모습을 꿈꾸며 'HYPE VIBES'를 작업했다. 저희가 상상만 하던 무대를 관객 여러분이 완성해주셨다"라고 벅찬 심정을 전했다. 이들은 또한 "오늘을 위해 그간의 많은 경험들을 해온 것 같다. 3일간 느낀 여러 감정들이 저희에게는 새로운 배움이 됐다"라며 "앞으로도 계속 성장해갈 에스쿱스X민규와 세븐틴의 행보를 즐겁게 지켜봐주시길 바란다"라고 말했다.'CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY'는 국내외 주요 도시에서 계속된다. 에스쿱스X민규는 오는 31일과 2월 1일 아이치 IG 아레나, 5~6일 치바 마쿠하리 멧세, 13~14일 부산 벡스코, 4월 25~26일 가오슝 아레나에서 라이브 파티를 열고 현지 팬들을 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr