전 배구선수 김연경이 '스파이크 워'에 깜짝 출연했다.지난 25일 방송된 MBN 스포츠 예능 '스파이크 워'에서 한일전에 출전할 대표팀을 선발하기 위한 신붐vs기묘한 팀의 파이널 매치가 펼쳐졌다. 그리고 배구 황제 김연경이 중계석에서 중계를 보면서 양 팀의 파이널 매치를 직관했다.이날 김연경은 신진식 감독의 신붐, 김요한 감독의 기묘한 팀의 파이널 매치를 응원하기 위해 직접 현장을 찾았다. 김연경은 경기 전 이미 양 팀 선수들의 역할과 경기력 등 모든 파악을 끝냈고, 정확한 분석으로 파이널 매치에 대한 기대와 우려를 드러내 놀라움을 자아냈다.양 팀 선수들은 생각지도 못한 김연경의 등장에 흥분을 감추지 못했다. 뿐만 아니라 日 배구 레전드 나카가이치 유이치가 영상으로 등장해 "오늘 경기에서 이긴 팀이 제가 이끄는 팀과 붙게 된다. 일본에서 기다릴게요"라며 직접 한일전을 예고해 양 팀 선수들의 승부욕과 독기를 최고치로 끌어올렸다.드디어 더 이상 물러설 곳 없는 신붐vs기묘한 팀의 파이널 매치가 시작됐다. 1세트 초반 분위기는 신붐 팀이 가져갔다. 단장 김세진이 인정했던 신붐의 조직력은 수비에서 빛을 발했다. 특히 신붐의 송민준이 리시브와 블로킹, 거기에 스파이크 득점까지 올리면서 활약했다.이어 카엘이 공격할 수 있도록 정확하게 공을 올려주는 우지원, 그리고 그런 우지원의 공을 받아 강스파이크 공격으로 득점을 내는 카엘의 플레이에 김연경은 "실제로 보니까 스파이크가 더 강력하다"고 놀랐고, 김세진 역시 "세트 플레이가 예술"이라며 감탄했다.하지만 기묘한 팀도 만만치 않았다. 선수 출신의 시은미와 이유안의 서브 에이스와 블로커를 뚫어버리는 윤성빈의 스파이크 공격은 초반 신붐 팀의 기세를 꺾어버렸고, 흐름을 빼앗은 기묘한 팀은 역전까지 성공했다.기묘한 팀이 분위기를 가져오면서 꼬이기 시작한 신붐 팀은 실수를 연발하면서 점수 차이가 계속 벌어졌다. 또 후반에 몰아치는 기묘한 팀에 속수무책으로 당하면서 1세트는 25대17로 기묘한 팀이 먼저 승기를 잡았다.각성한 신붐 팀은 2세트 시작과 동시에 득점을 내기 시작했다. 특히 스파이크 서브를 날린 카엘의 모습에 김세진은 "분위기가 이상하다. 카엘 선수가 지금 눈이 돌아있다"고 웃으면서 2세트 경기 흐름에 기대감을 드러냈다.김연경도 극찬한 송민준, 우지원, 카엘의 세트 플레이와 기묘한 팀의 서브와 공격을 받아내는 수비진의 리시브로 신붐 팀은 2세트 초반부터 치고 나갔다. 송민준이 경기 중 다리 부상을 당하면서 위기를 맞았지만, 부상 투혼을 펼치면서 자신의 역할을 해냈다.힘든 상황 속에서도 기묘한 팀은 포기하지 않고 신붐 팀을 맹추격했다. 하지만 큰 점수 차이를 극복하는 데는 역부족이었고, 2세트는 25대20으로 신붐 팀이 다시 승기를 가져오면서 세트 스코어 1대1, 승부는 원점으로 돌아갔다.그리고 이어진 10회 예고 영상에서 카엘을 압박하는 이수근의 철통 수비가 시선을 사로잡았다. 뿐만 아니라 신붐 팀의 아픈 손가락이었던 오스틴 강의 180도 달라진 경기력은 보는 이들의 눈을 의심하게 만들었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr