최지우, 육아 메이트는 김태희였다…"발레 학원 같이 가고 옷 물려받아"('미우새')

사진=텐아시아DB

사진=SBS '미운 우리 새끼' 영상 캡처

'미운 우리 새끼' 최지우가 6살 딸 육아에 대해 김태희에게 도움을 받는다고 밝혔다.지난 25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 최지우가 스페셜 MC로 출연했다.46살에 첫 딸을 출산한 최지우는 자신을 "노산의 아이콘"이라고 소개했다. 그는 "시험관 준비하다가 포기하려는 찰나 임신 성공했다"고 전했다.최지우는 육아 2년 선배인 김태희에게 육아 조언을 구한다고 밝혔다. 육아템도 공유하고 아이 옷을 물려받기도 한다고. 최지우는 "아이들 발레 학원도 같이 보낸다. 그 친구가 2년 선배맘이라 제가 도움을 받는다"고 말했다.출연진은 최지우 딸이 누구를 닮았을지 궁금해했다. 신동엽도 "김태희 씨 딸은 당연히 예쁘겠지만"이라며 거들었다. 최지우는 "저희 딸은 제 눈에는 예쁜데, 엄마만큼 예뻐지려면 좀 시간이 걸릴 것 같다. 두고 봐야 할 것 같다. 크면 더 예뻐질 거다"라며 웃음을 자아냈다.최지우는 2018년 3월, 1년여간 교제한 9살 연하의 일반인 남성과 비공개 결혼식을 올렸으며, 2020년 5월 딸 이루아 양을 출산했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr