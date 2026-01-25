사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 유재석 얼굴이 심각한 불균형 진단을 받았다.25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '오늘부터 구미호입니다만' 레이스로 배우 김혜윤, 로몬이 함께했다.이날 멤버들은 '구미호의 아홉 개 꼬리를 완성하는 미션' 중 페이스 컨설팅을 진행했다. 전문가는 '국민 MC' 유재석 얼굴에 대해 "생각보다 더 불균형하다"고 팩폭 후 "그래서 스타로 성공했다"고 강조해 눈길을 끌었다.전문가는 "비율이 잘 맞고 균형이 잘 맞는 분들은 실물파라 실제로 보면 고급스럽고 단아하지만 기억될 포인트가 없다. 스타는 기억이 되어야 하는데"라면서 "유재석의 불균형에 매력이 많아 쉽게 기억된다"고 설명했다.지석진은 "못생겼다는 거 아니냐"고 의문을 드러냈지만, 전문가는 "못생긴 게 아니라 매력이 있다. 유니크하고 개성 있다"고 이야기했다. 재석은 "고급스럽게 먹이신다"며 폭소했다.전문가는 유재석 얼굴에 대해 "인중이 긴 편이고, 입술이 살짝 돌출되어 있다. 또 턱이 함몰되어 있기 때문에 하안부보다는 위쪽을 강조하는 게 사람들이 보기 좋다"고 조언했다. 유재석은 "함몰은 아작난 거 아니냐"면서 단어 순화를 요청했다.유재석 외모 변천사에 전문가는 "30년 동안 굉장히 노력하셨다. 과거에는 안경이 제 역할을 못 했지만, 뿔테 안경으로 어울리는 스타일을 찾았다. 지금 가장 잘생긴 모습"이라고 진단해 웃음을 선사했다.반면 로몬의 비주얼에 대해서는 "비율 좋은 편이다. 이목구비 제 위치에 있다"며 '얼굴이 다 했다'는 분석 결과를 내놨다. 멤버들은 똥파리 안경, 개그용 가발 등을 던지며 착용을 요구했지만, 결국 '패완얼'(패션의 완성은 얼굴)을 증명해 배꼽을 쥐게 했다.한편, 로몬과 지예은의 비밀스런 인연도 공개됐다. 로몬은 "'런닝맨' 나오면 하하, 김종국이 제일 보고 싶었다"며 팬심을 드러냈고, 내친김에 전화번호도 교환했다.송지효가 "예은이는?"이라며 러브라인을 응원하자, 지예은은 "저 로몬이 번호 있다. 우리 아는 사이다"라고 뒤늦게 친분을 고백했다. 로몬 또한 "저 누나랑 친해요"라고 인정했다.지석진이 "왜 오프닝에 얘기 안 하고 지금 얘기하냐"며 의문을 드러내자, 로몬은 "그때 소개팅했다. 기억 안 나냐"고 폭탄 고백했다. 지예은은 "왜 저래, 입 닫아"라며 당혹감을 감추지 못했고, 로몬은 "카더가든 선배님도 계셨는데, 아바타 소개팅을 했다"고 설명해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr