사진=이재 SNS

가수 이재가 오스카 시상식에서 한국을 상징하는 의상을 착용한 것으로 알려져 화제를 모으고 있다.이재는 지난 15일(한국시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제98회 오스카 시상식에서 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' (이하 '케데헌')으로 주제가상을 품에 안았다.이재는 이날 공연 무대에도 올라 '케데헌' OST '골든'을 열창했다. 이때 착용한 의상은 국내 한 디자이너 브랜드가 전담 제작한 커스텀 드레스였다. 이 브랜드는 최근 블랙핑크 멤버 제니와 한국을 상징하는 협업 의상을 제작한 바 있다.이재가 착용한 드레스는 '백의 민족'을 상징하는 순백색 바탕으로 제작됐다. 전면부와 양팔 소매에 부착된 굵은 금동 장식은 고대 한국의 금관을 직접적으로 형상화한 것이다.의상의 핵심 디테일인 금빛 자수는 1905년(광무 9년) 그려진 대한제국 관료이자 독립운동가 김가진(1846~1922)의 대례복(2등 칙임관 관복)에 적용된 무궁화 문양을 차용했다. 이 장식은 영원과 끈기, 사라지지 않는 생명을 상징하는 것으로 알려졌다.무궁화 주변을 유려하게 감싸며 뻗어나가는 형태의 금속 장식은 정통 문양인 '당초문'(덩굴문)을 의미한다. 당초문은 덩굴식물이 끊임없이 뻗어나가는 모양을 도안화한 것으로 생명의 흐름과 번영을 뜻한다.의상 제작 회사는 "이번 오스카 무대를 위해 제작된 의상은 대한제국 황실 대례복에서 시작됐다"며 "헌트릭스에서 선보였던 그녀의 제복을 잇는 또 하나의 이야기이자 '골든'이 말하는 '빛나는 순간'을 시각적으로 풀어내기 위한 시도"라고 설명했다.한편 이재는 시상식이 끝난 후 17일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 뚝배기 그릇에 고기가 담긴 한식을 먹고 있는 모습을 공유, 뼛속까지 한국인다운 면모를 보여줬다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr