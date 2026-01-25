사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 눈 바람 속에서도 빛나는 미모를 자랑했다.최근 이민정은 자신의 인스타그램에 눈꽃송이 이모지와 함께 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 이민정은 이민정은 눈이 내리는 거리에서 모피 후드 코트를 입고 서 있는 모습이다. 머리 위로 내려앉은 눈송이가 코트와 머리카락 위에 그대로 쌓이며 한겨울의 분위기를 생생하게 전한다. 또 다른 사진에서는 환하게 웃으며 눈 내리는 밤을 즐기는 순간이 담겨, 마치 드라마 한 장면 같은 감성을 자아냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "드라마 장면 같아" "우와 너무 예뻐" "눈처럼 예쁜 언니" 등의 댓글을 남겼다.한편 이병헌, 이민정 부부는 지난해 8월 자신이 설립한 법인 ‘프로젝트비’를 통해 서울 성동구 옥수동 소재로 한 빌딩을 239억9000만원에 매입한 것으로 알려졌고 이 중 채무액은 190억원으로 전해진다. 이병헌이 매입한 건물은 대지 면적 732㎡, 연면적 2494.76㎡에 지하 2층부터 지상 6층까지 규모의 건물이다.또 이병헌은 지난 2018년 260억원에 영등포구 빌딩을 매입했는데 이후 3년 만에 368억원에 매각, 106억원의 시세차익을 올렸다. 매각 전까지 매년 약 12억원의 임대 수익을 올린 것으로 파악됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr