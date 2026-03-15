사진=텐아시아DB

사진=MBC

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김태호 PD가 올해 새롭게 선보인 MBC 예능 '마니또 클럽' 라운드 인터뷰에서 이렇게 말했다. 지난달 '마니또 클럽'을 연출한 김태호 PD의 인터뷰가 진행됐다. '마니또 클럽'은 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'을 콘셉트로 한 우당탕 언더커버 선물 전달 버라이어티 프로그램이다. 앞서 김 PD는 '무한도전'을 연출하며 대중에게 독보적인 역량을 인정 받았으며, 2018년 프로그램 종영 이후 8년이 지났지만, 여전히 회자하며 뜨거운 사랑을 받고 있다.'마니또 클럽'은 1~3기 기수제로 운영되며 기수별로 출연진 구성이 달라진다. 1기에는 추성훈, 노홍철, 이수지, 덱스, 제니가 출연해 화제를 모았다. 2기에는 박명수, 홍진경, 정해인, 고윤정, 김도훈이 합류했고, 3기에는 차태현, 황광희, 박보영, 이선빈, 강훈이 출연하는 것으로 알려졌다. 김 PD가 '무한도전' 이후 선보인 'My name is 가브리엘', '굿데이', '마니또 클럽' 등이 기대에 비해 다소 아쉬운 시청률을 기록했다.그는 "요즘은 이 콘텐츠가 어느 시간대에 들어가고 누구와 경쟁하느냐에 대해 크게 부담을 느끼지 않는다. 어차피 시청자분들은 TV로 보든, OTT로 보든 콘텐츠를 봐주시면 된다고 생각한다"고 말했다. '무한도전'에 대한 회상도 이어졌다. 김 PD는 "'무한도전'은 내가 31살에 들어갔다가 원래는 다음 해에 나오려고 했던 프로그램이었다. 그런데 결국 45살이 돼서야 나오게 됐다. 약 15년 동안 거의 잠을 안 자면서 고민하고 만들어온 콘텐츠였다. 그때 가장 큰 목표는 하나였다. '예능에서 할 수 있는 건 다 해보자'는 것, 예능의 영역을 최대한 확장해보자는 마음이었다"고 돌아봤다.이어 "한동안은 최대한 '무한도전'과 거리를 둬야겠다고 생각했다. 그런데 요즘은 다른 분들도 다 하는데 내가지 못할 이유가 뭐 있나 싶더라. 오히려 그게 하나의 씨앗이 돼서, 요즘 세대와 흐름에 맞게 각색해보면 어떨까 하는 생각도 하고 있다. 이번 '마니또 클럽'은 '무한도전'과 연이 없던 작가진과 새로운 기획으로 진행했는데, 결과물에서 또 '무한도전' 이야기가 나오는 걸 보면 그 프로그램의 영향력이 정말 크다는 걸 느낀다"고 덧붙였다.김 PD는 "예전에는 스핀오프를 염두에 둔 기획도 많았지만 매주 새로운 콘텐츠를 만들어야 하다 보니 시간적인 여유가 없었다. 하다 보면 '이건 12부작 시즌제로 가면 좋겠다'는 생각이 드는 아이템들이 있다. 예전보다 '무한도전'과 흡사하다는 평가에 대한 마음의 벽을 조금 낮추긴 했지만, 여전히 가장 큰 목표는 새로운 것을 만들고 고민하는 것"이라고 강조했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr