사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감이 청초한 미모를 자랑했다.최근 한다감은 자신의 인스타그램에 텀플러 브랜드 해시태그와 함게 "너무 예쁘잖아!!!색감 너무 이뻐!!!미국에서 건너온 예띠 텀블러~~^^사이즈좋고 기능좋고…^^요즘 내가 애정하는 두가지 사이즈 ㅋ요즘 같은 계절에 딱이야!!!"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 한다감은 흰색 민소매 차림으로 내추럴한 분위기를 드러내며 카메라를 바라보고 있다. 손에는 선명한 초록색 텀블러를 들고 밝게 웃고 있어 시선을 끈다. 투명한 피부와 자연스러운 헤어스타일, 편안한 일상 속에서도 또렷한 이목구비가 돋보이며 산뜻한 색감의 아이템이 계절감까지 더해준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "어쩜 이렇게 예쁘세요" "얼굴이 주먹만 해요" 등의 반응을 남겼다.한편 1980년생인 한다감은 지난 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼했다. 한다감은 과거 예능에서 1000평 규모의 한옥 저택을 공개해 화제를 모은바 있다. 집에는 찜질방부터 연회실, 바비큐 공간까지 마련돼 있었고 집 주변을 산책하는 데만 약 30분 걸릴 정도라고 해 놀라움을 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr