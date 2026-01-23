사진=텐아시아DB

'할명수' 디오가 절친 김우빈 결혼식 축의금액을 밝혔다.23일 유튜브 채널 '할명수'에는 엑소(EXO)소 수호, 카이, 디오, 찬열, 세훈이 출연했다.이날 박명수는 멤버들 근황을 묻다가, 도경수에게 "김우빈 결혼식 다녀왔다"고 물었다. 도경수가 "그렇다"고 하자, "축의금 얼마 냈냐. 이거 밝히면 조회수 150만 간다"고 유혹해 웃음을 자아냈다.디오가 노코멘트 하자, 박명수는 "축의금이 10만 원대? 100만 원대? 그것만 알려달라"고 요청했다. 디오는 "100만 원대였다"면서 "원래 축가 예정이었는데 못 했다. 팝콘 노래하려고 했다"며 아쉬움을 내비쳤다.디오는 '늑대와 미녀' 활동 당시 입은 공주 옷 비하인드를 전했다. 그는 "(어깨 퍼프 부문이) 원래 떠 있는 디자인이었다. 겨드랑이 다 보이는 구조였는데, 제모가 안 돼서 꿰매달라고 했다. 그래서 공주님 의상 됐다"고 설명했다."춤출 때 문제없었냐"는 질문에 디오는 "제모가 안 된 상태라 자신이 없었다"며 소심하게 손을 올렸다고 고백해 폭소케 했다.엑소 세훈은 '막내 온 탑'이라는 설에 대해 "형들이 착해서 다 받아준다고 하더라"고 해명했다. 그러나 디오는 "동생이 버르장머리가 없는 것"이라고 일침했고, 멤버들은 "형이 아니라 '야' '어이'라고 부른다"고 하극상을 폭로했다.세훈은 버르장머리가 없다는 걸 인정하면서도 "선은 넘지는 않는다"고 강조했다. 박명수는 세훈이 리더 수호를 본명인 '김준면'이라고 부른다는 사실에 "SM 본부장 어딨어? 경청해"라고 충고해 폭소를 유발했다.한편 엑소는 지난 19일, 약 2년 6개월 만에 정규 8집 앨범 '리버스(REVERXE)'로 컴백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr