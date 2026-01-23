사진=고소영 유튜브

배우 고소영이 '300억' 건물을 자랑했다.23일 고소영 유튜브 채널에는 '혼자 놀아도 좋고 데이트해도 좋단다 얘들아 근데 난 혼자..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 "오늘은 한남동에서 혼자 놀기 좋은 곳을 소개하려고 한다. 가끔은 이렇게 혼자 시간을 보내는 것도 좋은 거 같다"고 말했다.레스토랑에서 조식을 주문한 고소영은 "예전에는 신년회 모임도 많고 술 약속도 많고 막 그랬는데, 그런 날이 이제 점점 없어지고 차분하게 가족들과 같이 보내는 시간이 많아지는 것 같다"고 말했다.그러면서 "우리는 신정, 구정을 다 지내서 못 논다. 조상님을 만나야 하기 때문에"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.고소영은 한남동 거리를 걷던 중 "우리 건물 잘 있네. "여기 건물 중 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌 디자인 너무 예쁘다"고 자랑했다. 이어 "효자야 안녕"이라고 인사까지 하며 애정을 보였다.해당 건물은 고소영의 남편 장동건 소유의 건물로, 6호선 한강진역에서 도보 3분 거리의 역세권 입지에 있다. 지하 2층~지상 5층 규모에 대지면적은 약 330.6㎡(약 100평)이며 건물 1층에는 수입 자동차 브랜드인 포르셰 스튜디오가 입점한 것으로 알려졌다.장동건은 2011년 6월 이 건물을 126억원에 매입했으며, 지난해 5월 기준 건물 시세는 약 300억원, 14년 만에 약 174억원 차익을 봤다.고소영 또한 서울 청담동, 한남동, 송정동에 빌딩 총 3채를 보유한 부동산 자산가다. 장동건-고소영 부부의 건물 시세는 400억원 이상으로 알려져 있다.한편, 고소영은 배우 장동건과 2010년 5월 결혼, 슬하에 1남 1녀(아들 장준혁, 딸 장윤설)를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr