사진=고소영 유튜브
배우 고소영이 '300억' 건물을 자랑했다.

23일 고소영 유튜브 채널에는 '혼자 놀아도 좋고 데이트해도 좋단다 얘들아 근데 난 혼자..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 "오늘은 한남동에서 혼자 놀기 좋은 곳을 소개하려고 한다. 가끔은 이렇게 혼자 시간을 보내는 것도 좋은 거 같다"고 말했다.
사진=고소영 유튜브
레스토랑에서 조식을 주문한 고소영은 "예전에는 신년회 모임도 많고 술 약속도 많고 막 그랬는데, 그런 날이 이제 점점 없어지고 차분하게 가족들과 같이 보내는 시간이 많아지는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "우리는 신정, 구정을 다 지내서 못 논다. 조상님을 만나야 하기 때문에"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

고소영은 한남동 거리를 걷던 중 "우리 건물 잘 있네. "여기 건물 중 제일 예쁘지 않아? 유럽 느낌 디자인 너무 예쁘다"고 자랑했다. 이어 "효자야 안녕"이라고 인사까지 하며 애정을 보였다.
사진=고소영 유튜브
해당 건물은 고소영의 남편 장동건 소유의 건물로, 6호선 한강진역에서 도보 3분 거리의 역세권 입지에 있다. 지하 2층~지상 5층 규모에 대지면적은 약 330.6㎡(약 100평)이며 건물 1층에는 수입 자동차 브랜드인 포르셰 스튜디오가 입점한 것으로 알려졌다.

장동건은 2011년 6월 이 건물을 126억원에 매입했으며, 지난해 5월 기준 건물 시세는 약 300억원, 14년 만에 약 174억원 차익을 봤다.

고소영 또한 서울 청담동, 한남동, 송정동에 빌딩 총 3채를 보유한 부동산 자산가다. 장동건-고소영 부부의 건물 시세는 400억원 이상으로 알려져 있다.

한편, 고소영은 배우 장동건과 2010년 5월 결혼, 슬하에 1남 1녀(아들 장준혁, 딸 장윤설)를 두고 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

