배우 고윤정이 자신의 연애 스타일을 고백했다.23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 고윤정과 인터뷰를 진행했다. 고윤정은 샵에 다녀온 듯 깔끔한 헤어, 메이크업으로 취재진을 맞이했다.'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측 불가 로맨틱 코미디 드라마. 고윤정은 극 중 전 세계의 사랑을 받는 글로벌 톱스타 차무희로 분해 화려한 겉모습 이면에 숨겨진 다양한 감정선을 섬세하게 그려냈다.작품이 공개된 이후 '불안형 회피형 여친' 같다는 반응을 얻게 된 고윤정은 "실제로는 안정형 쪽이 맞는 것 같다"고 운을 뗐다.그러면서 "다정한 사람이 좋다. 극 중 주호진이 애교가 좀 없어서 딱딱해 보일 수도 있긴 한데, 주호진처럼 다정한 사람이라면 너무 좋을 것 같다"라고 말했다.이어 "실제 성격은 차무희보다 주호진에 더 가깝다. 표현에 좀 서툴러서 표현을 많이 해주는 사람과 잘 맞는 것 같다"라며 "낯을 좀 가리는데 한번 정들면 오래간다. 작품 한 번 하면 친해지는 데 시간이 걸리다가 늘 마지막 촬영 때 운다. 김선호 선배도 여태 한 번도 안 울다가 이번에 처음 울었다고 한다. 난 정이 많은 것 같다"고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr