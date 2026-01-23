베리베리 강민 / 사진=젤리피쉬엔터테인먼트

베리베리 강민 / 사진=젤리피쉬엔터테인먼트

그룹 베리베리(VERIVERY) 멤버 강민이 숏폼 드라마 출연을 확정하며 연기 도전을 이어간다.강민이 출연하는 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '점프보이 LIVE'는 인플루언서를 꿈꾸는 과학고 꼴찌 아웃사이더가 우연히 얻은 순간이동 능력을 통해 '라이브 히어로'로 거듭나는 청춘 성장기를 그린 드라마다.강민은 극 중 학교와 SNS에서 존재감 없는 아웃사이더 이온 역을 연기한다. 유성우가 내리던 날 라이브 방송 중 우연히 주운 운석 조각으로 순간이동 능력을 얻게 되는 인물로 순간이동 라이브로 메가 인플루언서가 된다. 원치 않는 관심 속에서 주목받으며 혼란을 겪으며, 예측 불가한 상황 속에서도 자신의 방향을 찾아가려는 청춘의 여정을 그리는 캐릭터다.이에 강민은 '점프보이 LIVE'에서 이온의 성장 서사를 그려내며 극의 흐름을 유연하게 이끌 예정이다. 무대와 작품을 오가며 다져진 감정 표현력과 신선한 연기력을 더해 강민이 보여줄 새로운 연기 변신에 기대가 모이고 있다.강민은 지난 2023년 웹드라마 '손가락만 까딱하면(Snap and Spark)'에서 주선재 역으로 연기에 첫 도전하며 기대되는 신예로서 성장 가능성을 보여준 바 있다.강민은 베리베리의 네 번째 싱글 앨범 'Lost and Found' 활동을 통해 음악 방송, 스페셜 MC, 단독 팬미팅, 화보 촬영 등 다채로운 행보를 이어왔으며, 최근에는 상하이, 베이징 개인 팬미팅을 비롯해 싱가포르, 가오슝에서 개최된 베리베리 단체 팬미팅까지 소화하며 글로벌한 활동도 이어가고 있다.더불어 오는 31일, 2월 1일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 개최되는 단독 팬미팅 '2026 강민 팬미팅 〈찬록시광(璨綠時光) : 찬란한 빛으로 물든〉'은 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록했다. 음악과 무대, 그리고 연기를 아우르는 다채로운 행보 속에서 '점프보이 LIVE'를 통해 보여줄 강민의 새로운 얼굴에 관심이 쏠린다.강민이 출연하는 프리미엄 숏폼 드라마 '점프보이 LIVE'는 KITZ(킷츠)를 통해 오는 2월 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr