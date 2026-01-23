"암 보험금 1억 탕진" 가스라이팅 남편, 아내 폭행하고 책임 전가…고액 위자료 청구 ('이숙캠')[종합]

사진제공=JTBC

18기 ‘리와인드 부부’의 남은 사연이 공개됐다.지난 22일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 18기 마지막 부부인 ‘리와인드 부부’의 남은 사연이 공개됐다.이날 방송에서 남편은 5년 전 사건을 빌미로 아내와 처가를 향해 폭언과 협박성 메시지를 보내는 등 선을 넘는 행동을 보였다. 특히 달팽이관이 좋지 않은 어머니가 당시 자신의 슬퍼하는 모습을 보고 충격을 받아 사망할 수도 있었다며, 아내가 시어머니까지 죽일 뻔했다는 주장을 펼쳐 모두를 경악하게 했다.남편은 부부 사이를 중재하려던 아내의 친구에게까지 분노를 표출했고, ‘거짓말’, ‘인정해’, ‘사과해’라는 말을 무한 반복하며 모든 문제를 아내의 책임으로 돌리는 이해하기 어려운 논리를 이어갔다. 여기에 아내를 폭행한 사실까지 드러났음에도, 아내는 남편을 용서하고 예전처럼 잘 살고 싶다는 입장을 보여 지켜보던 이들의 답답함을 자아냈다. 남편은 암 보험비 1억 마저 자신의 목숨값이라며 게임으로 탕진했다고 밝혔다.이후 이호선 상담가와의 상담에서 아내는 남편의 폭행과 가스라이팅 문제를 직면했다. 이호선은 폭행의 원인을 자신의 탓으로 돌리는 아내에게 “어떤 이유로도 폭행은 안 된다”라고 단호히 말하며, 모든 잘못을 아내에게 전가하는 남편의 가스라이팅 구조가 매우 위험하다고 지적했다. 부부는 남편이 원하는 사과 규칙을 만들어 보며 관계 개선의 첫걸음을 내디뎠다. 이어진 거울 치료 심리극에서 남편은 자신의 잘못을 인정하며 변화 의지를 드러냈지만, 그 기세는 오래가지 못했다. 하룻밤 사이 다시 갈등이 반복되며 부부는 또 한 번 위기에 봉착했다.리와인드 부부의 변호사 상담도 공개됐다. 부부는 갈등의 원인이 된 과거 사건들에 대해 아내에게는 유책 사유가 없는 반면, 남편에게는 폭행죄가 성립된다는 것을 알게 됐다. 과거의 사건들로 지난 5년간 고통받아 온 아내는 최종 조정에서 상당한 위자료를 청구할 것을 예고해, 이들의 최종 조정 결과에 대한 관심이 높아진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr