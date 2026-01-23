사진=체널A '금쪽같은 내새끼'

개그우먼 조혜련의 동생이자 배우 조지환이 4년 만에 오은영 박사를 다시 찾는다.23일 밤 9시 방송되는 채널A '요즘 육아 – 금쪽같은 내 새끼'에서는 조지환 부부와 붙어야 사는 초3 딸의 이야기가 전파를 탄다.조지환은 4년 전, 부부 관계에 위기가 찾아왔을 당시 오 박사에게 부부 상담을 받은 바 있다. 이후 행복한 가정을 꾸려오고 있지만, 이번엔 금쪽이 외동딸로 인해 오 박사를 찾게 됐다.딸은 부모님을 닮아 무대에 오르는 것을 즐길 만큼 끼가 넘친다. 그러나 조지환은 "올해 초등학교 3학년임에도 불구하고 부모님과 떨어지는 것을 극도로 힘들어해 걱정"이라고 토로했다.관찰된 영상에서는 금쪽이와 엄마 그리고 엄마 친구들이 게임방을 찾았다. 엄마는 오랜만에 동창들을 만나 반가움을 나눴지만, 금쪽이는 좀처럼 엄마 곁을 떠나지 못했다. 또래보다 어린 동생들이 자연스럽게 부모와 떨어져 노는 모습과는 대조적이었다.엄마는 친구들 앞에서 난처함을 느꼈지만 껌딱지처럼 붙어 있는 금쪽이를 떼어내기는 쉽지 않았다. 겨우 금쪽이를 돌려보내지만, 금쪽이는 수시로 엄마가 있는지 확인하러 나오며 불안감을 보였다. 금쪽이가 이토록 엄마와 떨어지는 것을 힘들어하는 이유가 무엇일지 궁금증을 자아낸다.이어진 영상에서는 금쪽이가 아빠와 함께 집에서 게임을 하며 즐거운 시간을 보냈다. 하지만 얼마 지나지 않아 약속으로 외출한 엄마를 찾기 시작했다. 조지환이 달래봤지만 금쪽이는 엄마의 귀가가 늦어지자 결국 눈물을 보였고, 울음은 1시간 넘게 이어졌다.이후 금쪽이는 귀가한 엄마에게 "엄마가 사고가 났을까 봐 무서웠다"고 말했다. 실제로 일어나지 않은 상황을 상상하며 극심한 불안을 느끼는 금쪽이의 진짜 속마음에 관심이 집중된다.이날 방송에선 관찰카메라가 꺼진 후 우연히 오디오로 녹음된 가족의 수상한 대화도 공개된다. 조지환이 금쪽이에게 "코끼리 인터뷰 때 '이것'은 절대 말하지 말라"며 입단속을 시켰다. 이를 들은 패널들은 놀라움을 감추지 못해 의문을 유발했다.과연 금쪽이의 진짜 속마음과 오은영 박사가 내린 진단은 무엇일까. 23일 밤 9시 방송에서 확인할 수 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr