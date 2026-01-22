'휴민트' 2월 11일 개봉인데…벌써 노출됐다

사진제공=NEW, 외유내강

2월 11일 개봉하는 영화 '휴민트'(감독 류승완)의 2차 예고편이 공개됐다. 강렬한 몰입감이 기대된다.영화 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '휴민트'는 '사람을 통한 정보활동'(Human intelligence)이라는 뜻이다.공개된 2차 예고편에서는 북한 식당 종업원 채선화(신세경)가 휴민트가 되어 비밀리에 활동하는 모습부터, 예상치 못하게 정체가 노출되며 위기에 처하는 긴박한 상황이 담겼다. '휴민트 채선화'를 두고 국정원 조 과장(조인성), 보위성 박건(박정민), 총영사 황치성(박해준) 사이에는 팽팽한 긴장감이 흐른다. 박진감 넘치는 액션씬부터 폭발적인 배우들의 열연이 어우러져 관객들에게 강렬한 몰입감을 선사할 것을 예고한다.설 연휴 극장가를 찾을 관객들을 뜨겁게 달굴 '휴민트'는 오는 2월 11일 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr