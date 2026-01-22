사진=하도권 SNS

배우 하도권이 병원 입원 소식을 전했다.하도권은 22일 자신의 인스타그램에 "최근에 몸에 이상이 발견되어 검사한 결과, 수술을 미룰 수가 없어서 부득이 공연 중에 입원을 하게 되었습니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 하도권이 모자와 마스크, 안경을 착용한 채 한 대학 병원에 입원한 모습. 현재 뮤지컬 '캐빈'에 출연 중인 그는 "23, 24일 공연에 불편을 드려 죄송합니다. 잘 회복하고 건강하게 복귀하겠습니다"라며 며칠간 무대에 설 수 없는 상황이라고 알렸다.한편 하도권은 1977년생으로 올해 48세다. 2004년 성우 여민정과 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두고 있다. 그가 열연 중인 '캐빈'은 오는 3월 1일까지 관객들과 만난다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr