싱글맘이자 배우로 활동 중인 한그루가 방송 외적인 자리에서 우연히 만난 황신혜의 미담을 전했다.지난 21일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에 배우 한그루가 첫 손님으로 출연했다.황신혜, 장윤정, 정가은과 반갑게 인사를 나눈 한그루는 황신혜와의 인연을 공개했다. 황신혜가 한그루를 본 적이 있다고 운을 떼자, 한그루는 “아기 낳고 얼마 안 돼서 (봤어요). 제가 우연히 친구랑 밥 먹으러 갔었는데, 선배님이 따님이랑 식사하고 계신 거예요. 그래서 제가 가서 인사를 드렸었거든요. '선배님, 저 한그루라고 하는데 나중에 꼭 방송에서 뵈면 좋을 것 같아요. 팬입니다.' 인사드리고 갔는데, 밥 먹고 있었는데 계산을 다 해주고 가신 거예요"라며 당시를 떠올렸다.한그루는 고마운 마음을 전하고 싶어 직접 요리를 대접해 드리고 싶었다고 밝힌 가운데, 직접 장을 봐 온 재료들로 정성스러운 요리를 선보이며 요리 고수의 면모를 드러냈다.이날 방송에서 한그루는 싱글맘으로서의 일상과 속마음을 솔직하게 털어놓았다. 24세에 결혼해 26세에 쌍둥이를 출산한 뒤 육아에 전념하기 위해 활동을 중단했던 그는, 결혼 7년 만에 이혼 후 홀로 아이들을 키워온 과정을 담담하게 전했다.그는 아침에 아이들의 외출 준비를 따로 챙겨주지 않았다고 전했다. 알람이 울리면 각자 일어나 양치와 세수를 하고, 옷도 직접 골라 입게 하는 등 아이들이 6살 때부터 자연스럽게 자립심을 기를 수 있도록 해온 육아 철학으로 눈길을 끌었다.네 사람은 아이에게 더 엄격해질 수밖에 없었던 이유부터 부모님께 이혼 사실을 알리던 순간까지, 싱글맘으로서 겪은 현실적인 고민과 감정을 나누며 깊은 공감대를 형성했다.또한 자타 공인 '운동 마니아'로 알려진 한그루는 플라잉 요가, 수영, 웨이트 등 다양한 운동을 꾸준히 해온 건강 관리 비결을 공개했다. 현재 미래를 대비해 필라테스 지도자 자격증을 준비 중이라는 근황도 전한 그는 방송에서 직접 황신혜, 장윤정, 정가은을 대상으로 밀착 지도를 펼치며 전문가 못지않은 실력을 선보여 감탄을 자아냈다.한그루는 황신혜, 장윤정, 정가은에게 '세상에 하나뿐인 나와 아이를 위한 그림책 만들기'를 제안했다. 그림책을 만드는 과정을 통해 그동안의 삶을 되돌아보고, 아이에게 꼭 전하고 싶었던 이야기를 글과 그림으로 담아보면 좋겠다는 생각이 들었다고 밝혔다.이에 네 사람은 각자의 경험과 진심을 담아 의미 있는 그림책을 완성하며 또 하나의 추억을 쌓았다.한그루의 댄스 챌린지 강습은 '같이 삽시다' 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr