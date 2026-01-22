/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

배우 배나라가 자취 16년 차 베테랑의 원룸 활용법을 공개한다.MBC ‘나 혼자 산다’(연출 허항 강지희 김진경 문기영)에서는 ‘무지개 말 달리자’ 특집의 첫 번째 주인공 배우 배나라의 반전 일상이 공개된다. 앞서 고정 멤버였던 박나래, 키가 방송 활동을 중단하며 하차를 알렸다.배우 배나라는 2013년 뮤지컬 ‘프라미스’로 데뷔해 ‘프랑켄슈타인’, ‘잭 더 리퍼’, ‘레베카’, ‘킹키부츠’, ‘그리스’ 등 굵직한 뮤지컬 작품에 출연해 다채로운 캐릭터를 선보였다. 또한 ‘D.P. 시즌2’, ‘약한영웅 Class 2’, ‘우주메리미’ 등 OTT 시리즈부터 TV 드라마까지 장르를 넘나드는 연기를 펼치며 대체 불가한 매력의 멀티플레이어로 활약했다.한 번 보면 잊을 수 없는 존재감을 보여준 배나라는 ‘나 혼자 산다’를 통해 또 다른 반전 매력을 선보일 예정이다. 자취 16년 차 베테랑인 배나라는 6년째 살고 있는 ‘나라 하우스’를 최초로 공개한다.원룸인 ‘나라 하우스’에는 그의 노하우와 인테리어 꿀팁이 차곡차곡 쌓여 있다. 배나라만의 원룸 활용법이 공개될 예정이라 기대가 쏠린다. 안대, 마스크, 머플러까지 착용한 채로 아침을 맞이한 배나라는 양치하며 침대 정리, 청소기 돌리기 등 멀티 모닝 루틴을 선보인다.또한 배나라는 언제나 곁에 있는 소중한 가족, 반려묘 ‘구름이’도 소개한다. 그는 ‘구름이’의 동선을 파악해 직접 장롱을 뚫어 만든 캣타워도 공개하는데, ‘구름이’를 향한 그의 사랑이 엿보인다. 공개된 사진 속에는 ‘구름이’를 안은 집사 배나라의 모습이 담겨 있으며, 머리에 깜찍한 리본을 단 모습이 시선을 강탈한다.그뿐만 아니라 배나라는 자신만의 관리법도 공개한다. 모닝 루틴에서 빠질 수 없는 마스크팩을 시작으로, 얼굴 부기 관리를 위한 특별한 아이템을 사용한다고 해 호기심을 자극한다. 또한 그는 다이어트와 운동을 위해 매일 먹는다는 아침 식사 메뉴도 공개하는데, 단 8분 만에 완성하는 ‘하프보일드 에그’ 요리법을 전해 궁금증을 끌어올린다.오는 23일 밤 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr