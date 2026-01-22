사진제공=SBS

'자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'의 서한결이 조은나래에게 전업주부를 제안한다. 앞서 해당 프로그램의 한 여성 출연자를 둘러싼 불륜 의혹이 제기된 가운데, 제작진은 "남은 모든 회차에서 해당 출연자 분량을 전면 삭제할 것"이라고 밝혔다.SBS 예능프로그램 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'(이하 '합숙 맞선')은 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능이다. 서장훈, 이요원, 김요한이 3MC로 함께한다.22일 방송되는 '합숙 맞선' 4회에서는 맞선남녀들의 엄마들이 숙소에 자녀들만 남겨둔 채 홀연히 사라지며, 비로소 맞선남녀들만의 시간이 시작된다. 이에 엄마들의 감시(?)를 벗어난 이들이 호감을 가진 상대에게 적극적으로 움직이며, 애정 전선에 대격변이 펼쳐질 예정이다.이 중에서도 조은나래와 서한결의 살얼음판 같은 데이트가 이목을 집중시킨다. 변호사인 서한결은 프리랜서 아나운서인 조은나래가 7살 연상이라는 사실을 알게 된 이후에도, 이성적 끌림과 현실의 난관 사이에서 끊임없이 고민해 왔다. 그러나 조은나래가 빠른 결혼과 출산을 원함과 동시에 수입이 일정치 않다는 점을 알게 되며 서한결의 고민이 더욱 깊어진 상황.이 가운데 서한결이 조은나래에게 예상치 못한 질문을 해 데이트 현장이 단숨에 살얼음판으로 변한다. 서한결이 "전업주부 할 수 있어?"라고 묻는가 하면 "집에서 가사 노동을 하는 게 가치 창출 면에서 더 낫지 않나"라며 두 사람의 미래를 냉정하게 내다본 것. 이에 김요한은 "저런 걸 면전에서 묻는 건 화날 만하다"라고 반응한다. 서장훈은 "굉장히 기분 나쁠 수 있는 이야기. 입 밖에 꺼내자마자 마이너스가 될 수 있다"라며 고개를 젓는다. 조은나래는 아나운서라는 커리어를 송두리째 흔드는 서한결의 돌직구에 말을 잇지 못한 채 침묵에 빠진다.그런가 하면, 서한결의 엄마 역시 두 사람의 관계를 두고 복잡한 속내를 드러낸다. 서한결의 엄마는 "조은나래 씨의 가장 걸리는 점은 나이이고, 그 외 결혼 조건들도 부담스럽다"며 걱정을 내비친다. 이에 이요원은 "내 아들의 결혼 상대가 7살 연상이라면 나라도 고민스러울 것 같다"며 공감한다. 급기야 서한결의 엄마는 서한결에게 "7살은 작은 차이는 아니야 한결아"라며 직접적으로 표현하기에 이른다고.'합숙 맞선' 4회는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr