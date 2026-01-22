'자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'의 서한결이 조은나래에게 전업주부를 제안한다. 앞서 해당 프로그램의 한 여성 출연자를 둘러싼 불륜 의혹이 제기된 가운데, 제작진은 "남은 모든 회차에서 해당 출연자 분량을 전면 삭제할 것"이라고 밝혔다.
SBS 예능프로그램 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'(이하 '합숙 맞선')은 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능이다. 서장훈, 이요원, 김요한이 3MC로 함께한다.
22일 방송되는 '합숙 맞선' 4회에서는 맞선남녀들의 엄마들이 숙소에 자녀들만 남겨둔 채 홀연히 사라지며, 비로소 맞선남녀들만의 시간이 시작된다. 이에 엄마들의 감시(?)를 벗어난 이들이 호감을 가진 상대에게 적극적으로 움직이며, 애정 전선에 대격변이 펼쳐질 예정이다. 이 중에서도 조은나래와 서한결의 살얼음판 같은 데이트가 이목을 집중시킨다. 변호사인 서한결은 프리랜서 아나운서인 조은나래가 7살 연상이라는 사실을 알게 된 이후에도, 이성적 끌림과 현실의 난관 사이에서 끊임없이 고민해 왔다. 그러나 조은나래가 빠른 결혼과 출산을 원함과 동시에 수입이 일정치 않다는 점을 알게 되며 서한결의 고민이 더욱 깊어진 상황.
이 가운데 서한결이 조은나래에게 예상치 못한 질문을 해 데이트 현장이 단숨에 살얼음판으로 변한다. 서한결이 "전업주부 할 수 있어?"라고 묻는가 하면 "집에서 가사 노동을 하는 게 가치 창출 면에서 더 낫지 않나"라며 두 사람의 미래를 냉정하게 내다본 것. 이에 김요한은 "저런 걸 면전에서 묻는 건 화날 만하다"라고 반응한다. 서장훈은 "굉장히 기분 나쁠 수 있는 이야기. 입 밖에 꺼내자마자 마이너스가 될 수 있다"라며 고개를 젓는다. 조은나래는 아나운서라는 커리어를 송두리째 흔드는 서한결의 돌직구에 말을 잇지 못한 채 침묵에 빠진다.
그런가 하면, 서한결의 엄마 역시 두 사람의 관계를 두고 복잡한 속내를 드러낸다. 서한결의 엄마는 "조은나래 씨의 가장 걸리는 점은 나이이고, 그 외 결혼 조건들도 부담스럽다"며 걱정을 내비친다. 이에 이요원은 "내 아들의 결혼 상대가 7살 연상이라면 나라도 고민스러울 것 같다"며 공감한다. 급기야 서한결의 엄마는 서한결에게 "7살은 작은 차이는 아니야 한결아"라며 직접적으로 표현하기에 이른다고.
'합숙 맞선' 4회는 이날 오후 9시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
