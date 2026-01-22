사진=유튜브 채널 ‘셰프 안성재’, ‘에픽하이’, ‘KBS Kpop’ 캡처, 플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴 도겸X승관이 음악방송은 물론, 예능 프로그램과 패션계까지 섭렵하며 전방위 활약을 이어가고 있다.도겸X승관은 지난 21일 웹예능 '안성재거덩요'에 출연해 남다른 예능 센스를 뽐냈다. 시작부터 예사롭지 않았다. 승관은 안성재 셰프를 빼닮은 '부성재', 도겸은 요리에 진심인 흑수저 '겸손 셰프' 콘셉트로 등장했다. 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'의 열혈 팬을 자처한 이들은 프로그램 속 안성재 셰프의 심사평을 끊임없이 패러디해 웃음을 안겼다.두 사람이 활약한 또 다른 웹예능 '에픽카세'도 빠르게 조회수를 늘리는 중이다. 입담이 뛰어나기로 정평이 난 에픽하이와 세븐틴의 멤버들이 함께한 만큼, 방송 내내 편안하고 유쾌한 분위기가 펼쳐져 보는 이들을 미소 짓게 만들었다. 도겸X승관의 예능 케미스트리는 오늘(22일) 공개되는 '부승관의 비비디바비디부'에서도 확인할 수 있다. 앞서 공개된 맛보기 영상에는 "지금껏 아끼고 아낀 에피소드를 풀어보겠다"라는 예고가 담겨 팬들의 기대감을 끌어올렸다.음악적 존재감은 단연 독보적이다. 도겸은 유튜브 채널 'KBS Kpop'의 인기 프로그램 '리무진서비스'에서 신곡 'Blue'는 물론, '21세기의 어떤 날'(원곡 페퍼톤스), '집'(원곡 산들), 'For Life'(원곡 엑소)를 불러 폭넓은 보컬 스펙트럼을 다시 한번 입증했다. 승관은 최근 생일을 기념해 커버곡 'それがあなたの幸せとしても(그게 당신의 행복이라 할지라도)'(원곡 Heavenz feat. 巡音ルカ)를 공개, 원곡자로부터 "아름다운 보컬로, 이렇게나 소중히 불러주셔서 작곡가로서 보람찼다"라고 호평받았다.도겸X승관은 패션계에서도 두각을 보였다. 승관은 21일(현지시간) 프랑스 파리 패션위크에서 열린 '아미 파리(AMI PARIS) 가을·겨울(F/W) 2026 패션 쇼'에 참석해 세련된 매력을 발산했다. 도겸은 국내 유명 패션 매거진 2월호 표지를 장식, 한층 성숙한 아우라로 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.다양한 영역을 종횡무진하는 두 사람의 활약에 힘입어 미니 1집 타이틀곡 'Blue'의 인기도 지속되고 있다. 이 곡은 지난 12일 공개 이후 한국 유튜브 '인기 급상승 음악'과 인스타그램 '인기 상승 오디오' 1위를 찍은 데 이어, 빌보드 재팬의 최신 '핫 샷 송(Hot Shot Songs)'(1월 21일 자 / 집계 기간 1월 12~18일)에도 진입했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr