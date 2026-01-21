이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'

작가 김규진이 결혼부터 출산까지, 육아 근황을 솔직하게 밝혔다.21일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 구독자 46만 명을 보유한 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '가족의 탄생' 1화가 재조명되며 관심이 쏠렸다. 해당 영상에는 김규진이 출연해 결혼 비하인드를 밝혔다.김규진은 방송에서 레즈비언 부부로 결혼부터 출산까지 쉽지 않았던 과정을 솔직하게 털어놨다. 그는 "아내가 마취과 의사라 출산의 고통과 위험을 누구보다 잘 알고 있었기 때문에 출산을 극도로 두려워했다"고 털어놨다.이어 그는 "아무것도 몰랐던 내가 오히려 용기를 얻을 수 있었다"고 말했다. 임신 과정 역시 순탄치 않았다고. 정자 기증을 위해 프랑스를 찾았지만 1년 반 대기 끝에 벨기에로 이동해야 했고, 부모가 될 자격을 검증받는 심리 상담을 거쳐야 했다.김규진은 "아내와 함께 '왜 나는 아빠가 없어?'라고 묻는 상황까지 미리 가정하며 답변을 준비했다"고 말했다. 그는 그 질문에 "아빠가 없는 집은 원래 많다"고 준비했고, 아내는 "부모는 원래 네가 고를 수 없어"라는 답변을 생각했다고 말했다.또 김규진은 가족에게 커밍아웃한 이후 부모님과 의절까지 했다고. 그는 "대학교 때 커밍아웃을 했는데 부모님이 '레즈비언은 되는데 결혼만은 하지 마라'고 했다"며 "딸의 성 정체성에 대해 부모님의 직장 동료나 친구들에게까지 알리고 싶진 않았던 것 같다"고 덧붙였다.결국 부모님은 결혼식에는 참석하지 않았다고 밝혔다. 이어 "한국 가족이 의절도 쉽지 않은 게 2달 뒤에 부모님이 안부 문자를 보냈다. 아기를 낳은 뒤로는 (부모님에게) 너무너무 연락이 많이 온다"며 손주 사랑으로 부모님과 관계가 회복이 되었다고 말했다.육아에 대해서도 김규진은 "딸이 이성애자인 것 같아서 오히려 낯설다"고 솔직하게 털어놨고, "여자 원래 남자 좋아하지?"는 생각이 들었다며 웃음을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr