SNS

SNS

SNS

손종원 셰프가 조인성과 만났다.21일 손 셰프는 자신의 계정에 "제 첫 위스키에 대한 추억은 어릴 적 찾아간 친한 형의 집에서 형의 아버지께서 친구들이 왔다며 꺼내 주신(그리고 신이 나셔서 함께 드신) 조니워커 블루에 대한 기억입니다. 그때 맛본 위스키의 강렬하면서도 또 동시에 부드러운 맛은 어릴 적 저에게 이런게 멋진 어른의 술이구나 라는 기점을 잡아주었습니다. 말띠해를 기념하는 ‘조니 워커 블루 말띠 에디션 ‘의 출시 행사를 조인성 배우님과 함께 찾았습니다. 많은 분들이 반겨 주셔서 깜짝 놀라기도 했는데요, 오랜만에 만난 배우님께 부끄럽게 셀카도 요청 드려 보고 다양한 매체들과 조니 워커 블루 말띠 에디션에 대한 이야기도 나눠볼 수 있는 유쾌한 자리였습니다. 조니 워커 블루 말띠 에디션과 함께 cheers to your success!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조인성과 손종원은 말끔하게 차려입고 만나 훈훈한 미모를 자랑한다.손종원은 넷플릭스 “흑백요리사2‘ 11회에서 1대1 대결 결과 끝에 탈락했다. 그는 국내 호텔 파인 다이닝을 대표하는 인물이다. 조선 팰리스 서울 강남의 한식당 ‘이타닉 가든’과 레스케이프 호텔의 프렌치 레스토랑 ‘라망 시크레’를 이끌며 두 레스토랑 모두를 미쉐린 1스타 레스토랑 반열에 올려놓았다. 양식과 한식에서 모두 미쉐린을 받은 이는 국내에서 손 셰프가 유일하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr