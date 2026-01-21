/ 사진=임성근 SNS

/ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 측이 최근 음주운전 논란이 불거진 임성근 셰프에 대해 언급했다. 앞서 임성근 셰프는 과거 총 네 차례 음주운전으로 적발된 사실이 확인됐다.21일 오전 서울시 여의도 콘래드 서울 호텔 3층 그랜드 볼룸에서 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아(Next on Netflix 2026 Korea)’ 행사가 개최됐다. 이날 행사에는 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 총괄 VP와 시리즈, 영화, 예능을 각각 담당하는 배종병 시니어 디렉터와 김태원, 유기환 디렉터, 그리고 배우 전도연, 남주혁, 손예진, 박은빈과 안성재 셰프가 참석했다.앞서 '흑백요리사2'에 출연한 임성근 셰프의 음주운전 논란이 일은 만큼, 이날 일반인 출연자 검증 시스템에 대한 질문이 나왔다.넷플릭스 예능 '흑백요리사2'를 통해 얼굴을 알린 임성근 셰프는 최근 각종 논란의 중심에 섰다. 학교폭력 의혹을 직접 해명한 데 이어, 과거 음주운전 전력까지 공개하며 파장이 이어졌다.임성근은 자신의 유튜브에서 "약 10년에 걸쳐 세 차례 정도 음주운전을 한 적이 있다"며 "술을 마신 뒤 차에서 잠들었다가 경찰에 적발된 경우도 있었다"고 설명했다. 이어 "해당일은 10년가량 전이며, 가장 최근 단속은 5~6년 전"이라고 음주 운전 사실을 고백해 논란이 됐다.이에 대해 유기환 디렉터는 "저희도 늘 고민하고 어렵다고 생각하는 부분"이라며 "리얼리티 예능이 많아지고 시청자들도 날 것의 리얼리티를 원하는 분들이 많아져서 우리도 기대에 부응하기 위해 많은 분을 모집하고 제작하려 한다"고 입을 열었다.이어 그는 "그러다 보니 개인의 이력이나 전과를 세세하게 파악하는 데에 한계가 있다"면서도 "법적 한도 내에서 할 수 있는 건 최대한 확인하려고 하고 있지만 그럼에도 저희가 할 수 없는. 발견할 수 없는 문제에 대해서는 어떻게 보완할 수 있을지 고민하고 있다. 한층 더 높게 가능한 (법적인) 한도 내에서 할 수 있는 것들을 하고 있다고 봐주면 감사하겠다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr