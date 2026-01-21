사진=Mnet

Mnet '엠카운트다운'이 'K-POP 킹'의 귀환과 글로벌 대세들의 무대로 새해 열기를 이어간다.오는 22일 방송되는 '엠카운트다운'에서는 엑소(EXO), 엔하이픈(ENHYPEN), TNX, 원어스(ONEUS)의 신곡 최초 공개 무대를 비롯해 AxMxP의 컴백 스테이지까지 눈을 뗄 수 없는 라인업이 펼쳐질 예정이다.가장 기대를 모으는 것은 엑소의 무대다. 신곡 'Crown'이라는 곡명에 걸맞게 왕관의 무게를 견디며 정상의 자리를 지켜온 엑소만의 압도적인 아우라와 퍼포먼스가 글로벌 팬심을 뒤흔들 전망이다.글로벌 대세 엔하이픈(ENHYPEN)의 활약도 놓칠 수 없다. 엔하이픈은 이번 방송을 통해 신보 수록곡 'Big Girls Don't Cry' 무대를 음악방송 최초로 공개하며, 타이틀곡 'Knife' 무대까지 총 2곡의 스테이지로 상반된 매력을 동시에 폭발시킬 전망이다. 특히 타이틀곡 'Knife'를 통해서는 한층 날카롭고 강렬해진 칼군무를, 'Big Girls Don't Cry'에서는 감성적인 보컬과 퍼포먼스를 선보이며 무대를 꽉 채울 예정이다.이밖에 TNX는 신곡 'CALL ME BACK'을 통해 청량하면서도 파워풀한 에너지를 발산하며, 원어스는 신곡 'Grenade' 무대로 폭발적인 퍼포먼스를 예고해 팬들의 기대감을 높이고 있다. 또한 신예 밴드 AxMxP는 강렬하고 힙한 무드를 예고한 신보 더블 타이틀곡 'PASS' 무대로 자신들만의 뚜렷한 음악적 색깔을 보여줄 계획이다.이날 방송에서는 엔하이픈의 정원, 제이크, 선우가 스페셜 MC로 출격해 기대를 더한다. 무대 위 카리스마와는 또 다른 친근하고 재치 있는 진행으로 '엠카운트다운'에 활력을 불어넣을 예정이다.Mnet '엠카운트다운'은 오는 22일 오후 6시에 생방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr