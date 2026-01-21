사진=텐아시아DB

'프로젝트 Y' 한소희가 전종서와 절친이 된 계기를 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '프로젝트 Y'의 주인공 한소희를 만났다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기. 한소희는 꽃집을 인수하기 직전 예상치 못한 사건으로 모든 것을 잃게 되는 미선 역을 맡았다. 전종서는 불법 콜택시로 생계를 이어온 도경을 연기했다.작품 선택 이유에 대해 한소희는 "전종서 배우의 역할이 컸다. 또래 배우라는 걸 떠나서 같이 한 번 작품을 해보고 싶던 배우이기도 했다"고 밝혔다. 또한 "이환 감독님의 '박화영'도 제가 인상깊게 본 작품이다"라며 "시나리오도 시나리오지만 같이 일할 사람들에 대한 기대가 컸다"고 말했다.한소희는 전종서에게 직접 DM을 보내 '친구가 되고 싶다'는 '러브콜'을 했다고. 친해진 계기에 대해 한소희는 "제가 아무한테나 DM을 보내는 사람은 아닌데 보냈다. 개인적으로 친해지고 싶었던 마음이었다"라며 웃었다. 이어 "저와 다른 것 같기도 했지만 저와 닮은 것 같기도 하다고 느꼈다"며 "뜬금없이 메시지를 보냈는데 종서가 흔쾌히 답해줘서, 그날인지 그 다음날인지 바로 봤다"고 말했다.친해지고 싶었던 이유가 있었냐는 물음에 한소희는 "저는 고등학교 때 친구들, 다른 직업군에 있는 친구들도 많다. 하지만 종서는 제 고민을 털어놨을 때 완벽하게 이해해줄 수 있는 공감 능력이 더 있을 것 같았다"라고 답했다. 이어 "'버닝' 때부터 이후 작품들까지 종서의 연기도 좋아했다. 어떤 태도와 자세로 임하는지 물어보고 싶기도 했다"고 전했다.실제로 만나 본 두 사람은 달랐을까 닮았을까. 한소희는 "저희는 인류애를 사랑하는 사람 같다. 처음에도 대화가 잘 통했다"라고 자랑했다. 이어 "이 일을 어떻게 하면 좀 더 사랑을 베이스로 두고 할 수 있을지, 연기를 잘한다는 기준은 무엇일지 등 흔히 배우들끼리 모이면 하는 얘기도 나눴다. 또 저는 연기 전공이 아니기 때문에 (연기를 배운) 종서가 저한테는 선배님이기도 했다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr