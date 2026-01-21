사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 29기 최종 선택에서 출연진 대다수가 눈물을 흘리는 상황이 펼쳐졌다.21일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 눈물바다가 된 연상연하 특집 29기 최종 선택 현장과 함께 유교 보이 영철의 연상녀 신부 정체가 밝혀진다.앞서 29기 결혼 커플의 웨딩 화보가 공개되며 영철이 연하 신랑임이 알려진 상황 속, 이날 영철은 솔로녀들과 둘러앉아 명품을 주제로 이야기를 나눈다. 현숙과 영자는 "(명품만 보고) 사치를 하는 사람이라는 건 편견이다", "사달라고 한 적도 없는데 왜 가방으로 사람을 판단하냐?"고 지적한다.이 모습을 조용히 지켜보던 정숙은 홀로 깊은 생각에 잠기더니, 결국 영철을 따로 불러낸다. 이어 정숙은 "만약 우리가 (최종 커플로) 잘 됐을 때 내가 하는 사업을 접길 원하냐?", "내가 원하는 걸 (영철 님이) 혹시나 싫어하면 어떡하냐?"라고 영철의 진심을 확인하기 위한 질문을 던진다.29기 최종 선택에서는 오열하는 출연진들이 속출한다. "솔로나라 29번지 최종 선택 가겠다"는 제작진의 고지와 동시에, 순자가 갑자기 얼굴을 가리며 눈물을 뚝뚝 흘리는 것. 이어 정숙도 눈물을 참지 못하고, 옥순 역시 손부채질을 하면서 붉어진 눈시울을 잠재우려 노력한다. 강철녀 영자마저 모두 앞에서 울컥하고 정숙은 선택 도중 "너무 감사하다"고 하더니 끝내 오열한다. 최종 선택에서 과연 몇 커플이 탄생할지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr