넷플릭스 '데스게임'이 2차 티저를 공개하며 본격적인 1대 1 뇌지컬 게임의 서막을 알렸다. 캐릭터 펭수는 참가자로 나섰고, 두뇌 서바이벌 다수 우승 경험자 장동민은 이번에 참가자가 아닌 해설자가 됐다.오는 28일 오후 5시 첫 공개되는 넷플릭스 일일예능 ‘데스게임’(연출 권대현, 제작 TEO)은 매주 단 한 판으로 승부가 결정되는 1대1 뇌지컬 끝장 매치다. 정치와 연합을 배제하고 오직 두뇌로 승부를 겨루는 신개념 서바이벌. 이세돌, 홍진호, 빠니보틀, 유리사, 세븐하이, 박성웅, 나폴리 맛피아(권성준 셰프), 펭수, 양나래 변호사 등 각 분야를 대표하는 출연진이 라인업에 이름을 올렸다.이번에 공개된 2차 티저에는 참가자들의 성향이 고스란히 드러나는 각오들이 담겼다. “1대1 게임을 오랫동안 해왔다”고 자신감을 드러낸 이세돌을 비롯해, “하고 싶은 대로 한 번 시원하게 하고 가겠다”며 앞뒤 가리지 않는 탐험가다운 면모를 보인 빠니보틀의 모습도 인상적이다. 여기에 “제가 떨어뜨릴 것”이라며 날 선 각오를 전한 유리사와 “이길 수 있을 때까지는 이겨보겠다”고 밝힌 세븐하이의 모습이 이어지며 치열한 승부를 예고한다.박성웅은 “서로 접촉은 없대”라며 여유를 보이다가도 “아니, 이리 와 보라”고 말하는 상반된 모습으로 웃음을 자아낸다. 펭수 역시 “이거 막 지면 죽고 그런 거 아니죠?”라며 긴장된 상황에 의외의 한마디로 폭소를 더하고 있다. 그런가 하면 홍진호는 “그분이 잘 하려나?”라는 의미심장한 발언을 남겨 과연 상대가 누구일지 궁금증을 더한다.‘데스게임’의 승자는 상금 1000만 원을 획득함과 동시에 다음 경기로 진출해 상금을 누적할 기회를 얻게 된다. 반면 패자는 즉시 탈락하는 룰로 긴장감을 극대화한다. 박상현 캐스터와 장동민 해설위원이 1대1 데스매치 중계를 맡아 생생한 현장감을 더할 예정이다.티저 영상 말미에는 “1000만 원 반드시 제가 가져가겠다”는 각오와 함께 본격적인 매치에 돌입하는 승부사들의 다양한 표정이 담기며 역대급 몰입감을 예고한다. 특히 “하늘이 도왔어요”라고 흥분을 감추지 못한 장동민의 멘트가 예측 불가한 전개를 암시하며 궁금증을 최고조로 끌어올린다.‘데스게임’ 1차 티저 공개 후에는 '더 지니어스', '데블스 플랜', '피의 게임', '흑백요리사'까지 “인기 서바이벌 대통합”이라는 반응이 나오고 있다. 항상 플레이어로 활약하던 장동민이 해설자로 변신한 점에 대해서도 “신박하다”, “해설자의 모습도 기대된다” 등의 기대평이 나오고 있다. 두뇌 서바이벌에 최초로 입성한 펭수의 활약도 기대 포인트다.‘데스게임’은 오는 28일 오후 5시 넷플릭스에서 1, 2회를 공개한다. 이후 매주 수요일 오후 5시 1회씩 순차 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr