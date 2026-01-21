김민지, ’솔로지옥4‘ 거절하더니…시즌 5 공개 앞두고 ”세상은 차갑다”

육상선수 김민지는 '솔로지옥4' 출연 제안을 거절했다가 시즌5에는 출연을 결정했다.지난 20일 공개된 ‘솔로지옥5’, 공개되자마자 벌써 뜨겁다.공개에 앞서 김민지는 자신의 계정에 “세상은 차갑다”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김민지는 훈련 중인 모습.김민지는 2014년 제43회 춘계전국중고육상경기대회 400m 부문 1위를 시작으로, 2015년 제44회 전국종별육상경기선수권대회 4x400mR 부문 1위, 2016년 제98회 전국체육대회 400m 부문 1위 등 전국체전 4년 연속 정상에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr