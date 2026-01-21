TV텐 바로가기
그룹 스트레이 키즈가 '노란 동전 모으기' 자선 행사 참석을 위해 21일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스로 출국했다.
스트레이 키즈, 음악으로 사랑을 나누러 가는 길 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

