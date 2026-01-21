카리나, 아래서도 이중턱 부각이 0…명품 P사로 칭칭

에스파 카리나가 명품 P사를 입었다.최근 카리나는 자신의 계정에 “의상 활용점수 10/10”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 카리나는 P사 행사에 참석한 모습. 올백 머리에 깔끔한 의상으로 단아함을 뽐냈다.한편, 카리나가 속한 에스파는 오는 31일과 내달 1일 양일간 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 펼쳐지는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 참여한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr