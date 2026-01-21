빅뱅 출신 승리/ 사진=텐아시아 DB

그룹 빅뱅 출신 승리의 근황이 전해졌다.지난 19일 유튜브 채널 '지릿지릿'에는 '황하나, 승리, 박유천까지 오혁진 기자의 특급 취재 파일 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에서 오혁진 기자는 "매일 똑같다. 자금 세탁범들, 보이스 피싱 일을 하는 사람들, 카지노 쪽에 있는 사람들과 어울린다"고 승리의 근황을 전했다. 그는 "캄보디아 범죄 단지 간부들이랑 같이 어울려서 파티한다는 제보가 들어오고 있다"고 말했다.오 기자는 "사업적인 얘기를 했을 것"이라며 "캄보디아에 제2의 버닝썬 같은 걸 만들려 했을 거다. 본인이 사업을 그쪽으로 추진하려고 했는데, 승리를 물질적으로 지원해 줄 사람이 있을까 싶다"고 했다.그는 "승리도 나름대로 아직 일본에서 팬층은 두터운 상황인데, 우리나라에서는 완전히 소위 말해서 나락을 갔다. 동남아에서는 아직 '빅뱅' 출신이라는 이미지가 있다. 그걸 이용해 불법적인 사업을 준비하려고 했던 것 같다"고 주장했다.더불어 "지금은 캄보디아, 태국을 주로 왔다 갔다 한다고 알고 있다. 우리나라를 얼마나 자주 들어오는지는 모르겠으나 아예 안 들어오진 않는다"고 덧붙였다.승리는 2019년 일명 '버닝썬 사태'의 핵심 인물로 지목되며 그룹을 탈퇴했다. 연예계에서도 사실상 퇴출당했다. 그는 2020년 1월 성매매·성매매 알선·성폭력처벌법 위반·특경법상 횡령·업무상 횡령·식품위생법 위반·상습도박·외국환거래법 위반 등 8개 혐의로 기소됐고, 군사재판 과정에서 특수폭행교사 의혹까지 더해졌다. 항소심까지 이어졌지만 2022년 대법원은 9개 혐의 모두에 대해 유죄를 확정했고, 징역 1년 6개월을 선고했다. 전시근로역으로 편입된 승리는 2023년 2월 여주교도소에서 출소했다.이후 승리는 한 캄보디아 행사에서 마이크를 잡고 연설하는 영상으로 화제가 됐다. 당시 승리는 "캄보디아는 아시아에서 가장 훌륭한 국가다", "내가 언젠가 지드래곤을 여기에 데리고 오겠다" 등의 발언을 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr