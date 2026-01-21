츄/ 사진=싱글즈

츄/ 사진=싱글즈

첫 정규 앨범 'XO, My Cyberlove'를 발표하며 활발한 활동을 이어가고 있는 가수 츄(CHUU)가 '싱글즈'와 함께한 화보와 인터뷰를 공개했다.공개된 '싱글즈' 2월호 화보 속 츄는 기존의 밝고 사랑스러운 이미지를 넘어, 한층 깊어진 음악 세계와 성숙한 분위기를 담아내며 새로운 챕터의 시작을 보여주었다.이어진 인터뷰에서 이번 앨범에 담긴 중저음 보컬에 대해, "인트로부터 끝까지 가장 잘 낼 수 있는 목소리 톤으로 노래했다. 수정 없이 끝났을 정도로 몰입해 녹음했다"며 "안무 역시 아기자기하고 귀엽지만 난도가 높아 개인 연습을 정말 많이 하고 있다"고 전했다. 이어 첫 정규 앨범에 대한 부담감에 대해서는 "요즘은 집에 오면 기절하듯 잠들 정도로 열정을 쏟고 있다. 이번 앨범은 특히 '도전'처럼 느껴진다"며 "새로운 시도를 하고 싶던 시기에 'XO, My Cyberlove'를 만나 정말 다행이라고 생각한다"고 솔직한 속내를 밝혔다.이번 앨범에 담긴 메시지에 대해서 츄는 "이번 노래는 AI가 인간처럼 '사랑'이라는 감정을 알아가고 배우려는 이야기지만, 사실 그 이면에는 우리가 이미 AI처럼 행동하고 사랑하고 있다는 메시지를 담았다" 며 예전에는 말이나 눈빛, 손을 잡는 행동 등으로 감정을 전했다면, 지금은 메시지와 이모지, 사진 같은 걸로 마음을 표현하는 게 너무 당연해져 점점 사랑이 간접적이고 불완전한 것처럼 느껴지기도 하지만, 그럼에도 사람들은 여전히 서로에게 '연결'되고 싶어하는 그런 감정을 이번 앨범을 통해 말하고 싶었다"고 답했다.평범할 일상을 보내는 '김지우'에 대한 이야기도 이어졌다. 무대 위의 츄와 자신을 굳이 구분하지 않는다며 "하고 싶은 일을 하고 있을 때 가장 행복하다"고 말했다. 여행과 수영, 일기 쓰기는 그를 지탱하는 작은 루틴이다. 휴대폰 메모장에 남긴 문장처럼, "작은 것들이 나를 지키고 버티게 해준다"는 믿음으로 일상을 채워가고 있다고 덧붙였다.인터뷰 말미에서 츄는 "지금 하고 있는 일에 대한 열정과 반짝이는 마음만큼은 절대 잃고 싶지 않다"며 "이 일을 선택한 걸 후회하지 않고, 흔들리지 않고 계속 나아가고 싶다"고 앞으로의 바람을 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr