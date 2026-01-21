이민정, ♥이병헌과 결혼도 전인데 반했다…"17년 전, 귀엽다"('MJ')

사진='이민정 MJ' 영상 캡처

배우 이민정이 남편 이병헌의 17년 전 과거 영상에 연신 "귀엽다"며 푹 빠진 모습을 보였다.지난 20일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 영어 알려주러 와서 건치 미소만 남기고간 BH 사촌동생'이라는 영상이 게시됐다.이민정은 "제가 오늘 보셔볼 영어 선생님은 저희의 가족이다. 도련님이다. 남편 이모의 아들이니까 육촌 동생인 거다. 이병헌 씨의 실질적인 숨은 영어 선생님"이라며 션 리차드를 소개했다.이민정은 "사람들이 이병현 씨 영어에 대해 유튜브 보면 '이런 거 잘했다', '이런 재치 있는 표현 좋다'고 한다"고 전했다. 션 리차드는 "안 그래도 이번에 형이 시상식에서 소감할 때도 좀 많이 도와드렸다. 신경 엄청 많이 쓰더라"고 말했다.제작진은 "병원 님에게 알려줬던 것 중에 기억에 남는 거 있냐"고 물었다. 션 리차드는 "스탠포드 강의 때가 제일 어려웠던 것 같다. 미국 학생들이 앉아있으면 교수처럼 강의를 해야 됐다"고 이야기했다.션 리차드는 "'지아이조' 장면도 있다"고 이병헌의 아카데미 데뷔작을 언급했다. 이민정과 션 리차드는 2009년 공개작인 '지아이조' 영상을 잠시 살펴봤다. 션 리차드는 "형의 할리우드 데뷔작"이라며 아련하게 바라봤다.이민정이 이병헌과 결혼한 건 2013년 8월. '지아이조' 공개 시기인 2009년이면 두 사람이 결혼도 하기 4년 전이다. 이민정은 "그런데 얼굴이 너무 귀엽다"며 남편을 향한 애정을 표했다. 또한 "지금으로부터 17년 전이니까 귀엽다"며 재차 말했다. 그러더니 "지금 영어 발음이 문제가 아니라 엄청 귀엽상으로 생겼다"며 또 한 번 칭찬했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr