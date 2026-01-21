박지훈, 왕따 피해 당했다…"뚱뚱하다고 친구 안 해주더라"('살롱드립')

사진=텐아시아DB

'살롱드립' 박지훈이 초등생 시절 따돌림을 당한 적 있다고 고백했다. 고등학생 때 매점 댄스 배틀 영상은 흑역사라며 민망해했다.지난 20일 공개된 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 배우 유해진, 박지훈이 출연했다.두 사람은 개봉을 앞둔 영화 '왕과 사는 남자'를 함께했다. 박지훈은 극 중 유배 당한 단종 역할을 맡았다. 유해진은 유배지 보수주인이자 촌장 엄흥도를 연기했다.박지훈은 '약한영웅2'로 호평받기도 했다. 장도연은 "찍다가 학창 시절이 생각나기도 했나"라고 질문했다.박지훈은 "저의 학창 시절과는 달랐다. 저는 친구도 많이 없었다"고 털어놓았다. 내향적이었냐는 물음에 "제가 사투리가 심했다. 마산이어서 말투도 억셌고 초등학생 때는 뚱뚱했다. '쟤 뚱뚱한데도 TV 나온다', '너 쟤랑 친구하면 말투 저렇게 된다' 그랬다. 내 말투 때문에 친구를 안 해주는구나 이렇게 일차원적으로 생각했다"고 털어놨다. 이에 당시엔 "500원 들고 PC방 가는 게 삶의 낛이었다"고.박지훈은 "중학교 때 가고 연기하면서 친구들이 조금씩 생겨났고, 고등학교 때 완전 (괜찮아졌다"고 회상했다. 장도연은 "고등학교 때 댄스 배틀 참가한 걸로영상이 유명하다. 매점 빵 댄스 배틀이라는 영상이 있더라"고 언급했다. 박지훈은 "정말 흑역사다. 왜 나갔을까 싶다"며 민망해했다.장도연은 유해진에게 "흑역사 아니다. 나중에 가시면서 봐라"고 제안했다. 박지훈은 "아니다. 절대 절대"라며 손사래쳤다.장도연은 "제목이 매점 빵 댄스 배틀이잖나. 놀이처럼 하나보다 생각했는데 멋지더라"고 칭찬했다. 방송연예과였던 박지훈은 "저희 기수부터 저희가 1학년이었는데, 다른 과들도 출전이 가능했다. 이기면 매점 5만 원 이용권 이런 게 있었다. 그때 연습생이었는데, 이상한 거 못 먹게 하려고 지갑을 다 회수한다. 그래서 매점 이용권이 소중했다"라고 설명했다.장도연은 "매점 빵 댄스 배틀은 누가 이겼나"고 질문했다. 박지훈은 "아유, 당연히 못 이겼다"고 답했다. 이어 간절하게 "제발 지워달라"며 두 손을 모았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr