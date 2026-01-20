사진=이국주 유튜브

코미디언 이국주가 일본 생활에 대해 솔직하게 털어놨다.20일 이국주 유튜브 채널에는 '일본인 남사친 공개합니다. 일본에서 재료 구해서 김장하기! + 도쿄에서 보낸 크리스마스'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도쿄살이 중인 이국주는 일본의 남사친 토모와 다이소를 방문했다. A'ST1 멤버인 토모는 "나도 명품 사고 싶다고, 연예인이라고"라면서 신중하게 100엔 숍 쇼핑을 즐겨 웃음을 자아냈다.일본에서 3포기 김장을 한 그는 토모에게 건네며 "줄 사람 없으면 안 만들었을 것"이라고 말했다. 이국주는 대문을 나서는 토모를 향해 "멀리 안 나간다. 사람들이 오해하니까"라며 너스레를 떨었다.크리스마스 당일 이국주는 브이로그를 남기며 "MBN '한일가왕전'에 나온 다케나카유다이의 'Pretender'에 꽂혔다"면서 "일본어를 잘하려면 캐릭터, 만화, 영화, 배우, 가수 등 뭐 하나에 꽂혀야 한다고 하더라. 그런데 내가 일본 빠순이는 아니"라고 털어놨다.그러면서 "일본에 여행 오다 보니 가깝고 편하고, 언어 안 돼도 소통 어느 정도 가능하니까 일본을 편하게 생각했다. 일본을 좋아해서, 꽂혀서 일본 생활을 시작한 한 건 아니"라고 덧붙였다.최근 일본어 실력에 한계를 느꼈다는 이국주는 "이제 와서 말하지만 언어 압박이 심했다. 단어 몇 개로 일본 여행 와서 썼던 건데, 일본 생활 하는 모습을 공개하며 내 일본어 기대가 굉장히 커져 있을 거다. 그러다 보니 보여줘야 한다는 압박감에 숨이 턱턱 막혔다"고 고백했다.이국주는 "새롭게 도전하는 모습을 보여주고 싶지만, 실수하는 걸 보여주기 싫은 것 같다"면서 " 작년은 많은 걸 느끼고 정리한 시기다. 이제부터 보여주기가 아닌 나를 위한 일본어 공부를 해보려고 한다"라고 포부를 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr