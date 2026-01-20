넷플릭스

김학민 PD가 인성 논란이 불거졌던 흑수저 '요리괴물'(본명 이하성)에 대해 언급했다.지난 16일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '흑백요리사2' 김학민 PD, 김은지 PD와의 인터뷰를 진행했다.이날 김 PD는 버릇없고 무례하다는 평을 들은 요리괴물에 대해 "인터뷰를 하면 늘 첫 번째 답변이 '무조건 제가 우승할 것 같아요' 였다. 나쁘다거나 오만하다고 생각하지 않았다"고 말문을 열었다.그러면서 "실력에 대한 자신감 아니겠나. 요리괴물 역시도 자신이 쫄지 않기 위해 그런 말을 했다고 하더라. 의지에 대한 표명이라고 생각한다"라며 "다들 커리어를 걸고 나오지 않았나. 요리괴물의 인터뷰를 살린 것은 그의 실력, 경력, 자신감, 도전, 의지에 대한 리스펙의 연출이었다. 요리괴물을 빌런으로 만들거나 악의 축으로 삼은 것은 아니다. 응원받아야하는 셰프님"이라고 설명했다.실제로 요리괴물은 넷플릭스와의 인터뷰에서 "촬영하는 데 있어서 되게 절박하고 간절했었다"며 "만약 여기서까지 좋은 성적을 거두지 못하면 지금까지 해온 모든 것이 물거품이 될 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그 과정에서 행동이나 말이 다소 세게 표현된 것 같다. 그로 인해 시청자분들께 불편함을 드린 점 진심으로 죄송하고 프로그램을 위해 애써주신 제작진에게도 폐를 끼쳐 죄송하다"라며 사과의 말을 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr