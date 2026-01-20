사진=텐아시아DB

이환 감독 / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

'프로젝트 Y' 이환 감독이 정영주의 삭발과 영화에 첫 도전한 유아의 캐스팅 비하인드를 전했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '프로젝트 Y'의 연출과 각본을 맡은 이환 감독을 만났다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기. 배우 한소희, 전종서가 주연을 맡았다.한소희는 꽃집을 인수하기 직전 예상치 못한 사건으로 모든 것을 잃게 되는 미선 역을 맡았다. 전종서는 불법 콜택시로 생계를 이어온 도경을 연기했다.황소 역의 정영주는 영화를 위해 삭발을 하는 파격적인 선택을 했다. 이환 감독은 "영주 선배님이 뮤지컬 시상식에 삭발한 모습으로 참석한 걸 봤다. '대중이 보던 정영주가 아니다. 캐릭터다. 남이 쓰기 전에 내가 먼저 꼭 써봐야지' 했다"고 말했다.이환 감독과 '박화영'을 함께한 뮤지컬 배우 출신 이재균은 '프로젝트 Y'에도 캐스팅됐는데, 공교롭게도 이재균이 정영주가 평소 절친한 사이라고 한다. 이환 감독은 "이재균 배우가 군 복무 중일 때 휴가 나왔다가 같이 만난 자리에서 영주 선배님을 봤다. 그러다가 시나리오를 드렸고, 나중에 제 사무실로 찾아주셨다. 모니터에 '삭발 사진'을 띄어놓고 '이대로 해달라'고 말씀드렸더니 선배님이 '그럴 줄 알았다'며 '이대로만 하면 되냐'고 하더라. 흔쾌히 거침없이 승낙해주셨다"고 말했다. 또한 "삭발할 때 제가 옆에서 직접 봤다"고 전했다.이환 감독은 영화 경험이 없던 유아를 하경 역에 캐스팅한 비하인드도 털어놓았다. 극 중 하경은 거침없이 욕설을 내뱉기도 하고 유흥가를 드나들기도 한다. 남편인 토사장(김성철 분)에게 폭행을 당하기도 한다. 아이돌로서 청순하고 밝은 유아의 이미지와는 정반대다.이환 감독은 "대중들이 인식하는 모습에서 다른 모습을 보여주면 확장성이 클 거라고 생각했다. 이 친구 또한 10대, 20대를 대변하는 얼굴이지 않나. 분량이 많진 않아도 관객들에게 강렬하게 다가갈 수 있겠다 싶어서 시나리오를 건네게 됐다"고 말했다. 이어 "아이돌 한다고 엄청난 노력을 하며 올라왔을 거다. 그런데 내가 '좋은 배신감을 주겠다'며 이 캐릭터를 맡겨서 이 친구를 망쳐놓는 거 아닌가 싶더라. 본인은 한다고 했는데 며칠 후에 제가 안 해도 된다고 했다. 또 다른 기회가 있을 거라고, 제가 겁이 난다고 했다. 그런데 유아 배우가 하고 싶다더라. 첫 영화 연기를 또 다른 확장으로 시작하는 게 자신이 더 멋있을 것 같다고 얘기해줘서 고마웠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr