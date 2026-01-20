사진=애플뮤직

라틴 팝스타 배드 버니와 애플 뮤직(Apple Music)이 애플 뮤직 슈퍼볼 LX 하프타임 쇼 공식 예고편을 공개했다.모든 장면이 푸에르토리코에서 촬영된 이 예고편은 배드 버니가 푸에르토리코의 자부심과 정체성을 상징하는 상징적인 플람보얀트 나무 아래에서 춤추는 모습을 담고 있다. 이 영상은 전 세계 모든 사람들을 배드 버니의 기념비적인 슈퍼볼 하프타임 공연에 함께하도록 초대한다. 또한 배드 버니만이 세계 무대에 선사할 수 있는 리듬, 화합, 문화적 풍요로움을 기대하게 한다.미국시간 2026년 2월 8일 캘리포니아주 산타클라라 리바이스 스타디움에서 열릴 슈퍼볼 LX 하프타임 쇼를 애플 뮤직에서 미리 만나볼 수 있다. 배드 버니 에센셜 플레이리스트와 를 듣고, 베니토가 직접 선곡한 푸에르토리코 스타일과 사운드를 담은 'The DNA of DtMF' 플레이리스트와 NFL 선수들의 플레이리스트도 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr