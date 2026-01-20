사진=안성재 유튜브 채널 캡처

요리사 안성재가 음주운전 전력을 밝힌 임성근 셰프 사태를 인지했다. 안성재는 임성근과 협업한 영상의 썸네일을 급히 수정했다.지난 3일 안성재는 자신의 유튜브 채널에 '팀전부터 1:1 사생전까지 서바이벌 만렙 백수저들과 함께하는 [흑백요리사 시즌2] 리뷰 최초 공개(with. 정호영 샘킴 임성근) I 흑백2⚒️리뷰'라는 제목의 영상을 업로드했다.해당 영상의 썸네일은 정호영, 샘킴, 임성근이 장식했다. 그러나 20일 확인 결과, 좌측 끝에 있던 임성근의 얼굴이 확연히 줄어들었다. 썸네일 제목도 임성근의 별명인 '오만좌'가 삭제되고 '신혼부부'라는 단어로 변경됐다.앞서 지난 18일 임성근은 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상을 올렸다. 영상에서 임성근은 "술을 좋아하다보니 실수를 했다. 10년에 거쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다.임성근은 음주운전 고백 이유에 대해 "숨기고 싶지만 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처를 받는다. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다"고 밝혔다. 해당 내용을 업로드해도 되냐는 PD의 말에는 "저는 숨기고 싶지 않다. 언제든지 우리 구독자분들께 말씀드리고 사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니고, 괜히 심려 끼쳐드린 것 같아서 우리 구독자분들께 죄송하기도 하다"고 전했다.영상이 업로드된 후 논란이 커지자 임성근은 자신의 유튜브 채널에 사과문을 올렸다. 그는 "음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수"라며 "당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았다"고 말했다. 이어 "지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다. 더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단해 이 글을 올리게 됐다"며 고개를 숙였다.한편 이번 논란으로 임성근은 출연 예정이었던 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑', JTBC 예능 '아는 형님'의 녹화가 취소됐다. 또 MBC 예능 '전지적 참견 시점'은 임성근의 촬영분을 방송에 내보내지 않기로 결정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr