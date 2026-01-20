사진 = 텐아시아DB

사진=KBS2 '말자쇼'

개그우먼 김영희가 다양한 고민에 뼈 있는 조언을 건네 첫 정규 편성 방송의 포문을 성공적으로 열었다.지난 19일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 정규 편성 후 첫 방송됐다. '개그콘서트' 속 김영희의 캐릭터 '말자 할매'를 모티브로 대중들과 다양한 고민을 나누는 프로그램이다.이날 방송에선 여러 연예인들의 헬스트레이너로 활동했던 양치승이 고민을 털어놨다. 그는 "믿었던 사람에게 배신당해 지옥 같은 시간을 보내고 있다"며, "새출발을 할 수 있을지 자신이 없다"고 호소했다.양치승은 "체육관을 운영하며 만났던 직원 중 앞뒤가 다른 사람이 있었다"며 경험담을 털어놨다. 그의 체육관은 최근 문을 닫았다. 양치승은 이를 언급하며 "체육관이 무너지니까 더 좋은 기회가 왔다. 내일부터 회사원이 된다. 대형 건물을 도맡아 관리하는 업체에 취직했다"고 말했다.양치승의 고민을 들은 김영희는 "인간관계 맺을 때 죽을 때까지 상처받는다"며 "어차피 받을 상처, 타격이 없어야 한다. 가장 좋은 방법은 사람한테 기대하지 않는 것"이라고 강조했다.또 김영희는 "좋은 일이나 안 좋은 일 있을 때 인간관계가 정리된다"며 "나도 누군가에게 정리된 사람일 수 있다. 결과적으로 우리는 그저 그런 사람들과 함께 지내는 거다"라고 설명했다. 그러면서 "우리 마음 덜 다치게 자신을 지켰으면 좋겠다"고 덧붙여 모두의 마음을 훈훈하게 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr