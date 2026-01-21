김대호 '첫 경험' 밝혔다…상대는 아나운서 출신 방송인, '나혼산' 언급 ('라스')

사진=텐아시아DB

전민기가 아나운서를 꿈꾸던 시절부터 빅데이터 전문가로 자리 잡기까지, 말과 선택이 만들어낸 자신의 인생 이야기를 솔직하게 풀어놓는다.21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이금희, 염경환, 구혜선, 전민기가 출연하는 ‘2026 말말말 : 말하는 대로!’ 특집으로 꾸며진다.전민기는 MBC 아나운서 오디션 예능 프로그램 출신이라는 사실을 공개하며 김대호와의 특별한 인연을 털어놓는다. 그는 김대호의 ‘첫 경험’에 본인이 항상 있었다고 언급하며 둘만의 추억을 공개해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.이어 그는 TBS 아나운서로 활약한 뒤 방송 출연을 위해 빅데이터 전문가로 탈바꿈하게 된 결정적 순간을 떠올린다. 전민기는 “어쩌다 한 선택이었는데 판이 커졌다”며 총선과 대선 시즌에 쏟아진 러브콜에 대해 이야기해 MC들을 놀라게 한다.시험만 보면 항상 옆 사람이 합격하는 징크스를 고백하며, “옆 사람과 말 섞지 말라”라는 경고까지 받았던 웃픈 사연을 전한다. 투머치토커다운 말버릇이 불러온 에피소드에 이목이 쏠린다.이날 방송에는 예지몽과 유난히 예민한 촉, 미주신경성 실신 경험, 개명 사연까지 전민기의 TMI 토크가 이어진다. 그는 중요한 일을 앞두고 반복적으로 맞아떨어졌던 예지몽 경험부터, 예상치 못한 상황에서 몸이 먼저 반응했던 미주신경성 실신 에피소드까지 솔직하게 털어놓는다. 여기에 샤머니즘에 푹 빠져 이름까지 바꾸게 된 개인적인 사연을 더해 폭소를 안긴다.‘라디오스타’ 출연을 버킷리스트로 꼽았던 그는 목표를 이룬 소감을 전한다. 다음 도전으로 ‘나 혼자 산다’ 출연 가능성까지 언급해 웃음을 더한다. 낮은 텐션으로 끈기 있게 밀고 가는 말의 매력을 지녔다는 평을 받은 전민기 식 ‘토크’는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr