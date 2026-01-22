서현진, '미혼부' 음악 감독과 ♥열애에 아들까지 품었다…사랑 선택한 성숙함 ('러브미')

JTBC ‘러브 미’ 서현진, 유재명, 이시우가 ‘서씨네’ 가족 공감 서사를 현실 열연으로 완성했다.한 가족의 상실에서 출발해 관계의 회복으로 나아간 JTBC 금요시리즈 ‘러브 미’ 중심에는 서로에게 가장 가까우면서도 가장 외로웠던 가족, ‘서씨네’ 맏딸 서준경, 아빠 서진호, 막내 서준서를 연기한 서현진, 유재명, 이시우가 있었다. 가족이란 울타리가 때로는 지겹고, 내 감정이 때로는 더 중요한 이기적인 민낯을 드러내면서도, 또 가족이라 그 안에서 함께 회복하는 ‘인간 성장사’를 지극히 현실적인 연기를 보여줬다.섬세한 감정 표현과 깊어진 연기력으로 돌아온 서현진은 ‘러브 미’에서 다시 한번 ‘믿고 보는 배우’의 저력을 발휘했다. 준경은 외로움을 들켜서는 안 되는 치부처럼 숨긴 채 스스로를 고립시키며 살아온 인물. 엄마 김미란(장혜진)의 부재로 밀려든 죄책감과 슬픔, 그리고 옆집 남자인 미혼부 음악감독 주도현(장률)을 통해 시작된 사랑은 준경을 변화의 기로로 이끌었다. 상실 이후의 후회와 상처, 그럼에도 다시 사랑 앞에 서게 되는 마음까지, 서현진은 감정의 결을 과장 없이 차분히 쌓아 올리며 ‘지독한 슬픔 속에서도 인생은 계속된다’는 메시지를 설득력 있게 전달했다.준경이 도현과의 사랑을 통해 누군가를 사랑하는 방식을 받아들이고, 아빠 진호와 윤자영(윤세아)의 관계를 지켜보며 도현의 아들 다니엘(문우진)에게 자신의 존재가 상처가 되었을 수도 있음을 이해하는 과정은 어른도 성장한다는 메시지를 품었다. 도현에게 아들이 있다는 사실 앞에서 회피하거나 도망치지 않고 사랑을 선택한 건 준경 스스로가 성숙해졌단 걸 보여주는 대목이었다. 말보다 표정과 호흡으로 감정을 전한 서현진의 절제된 연기는 사랑과 책임, 가족이라는 이름 앞에서 흔들리는 인물을 끝까지 이해하게 만들며 깊은 울림을 남겼다.유재명은 신뢰를 저버리지 않는 연기로 ‘서씨네’의 중심을 단단히 붙들었다. 그는 아내의 사고 이후, 생계와 간병을 책임지면서도, ‘힘들다’는 감정을 꾹꾹 눌러 담은 채 살아온 진호를 과장된 비극으로 소비하지 않고, 침묵과 책임으로 버텨온 ‘우리네 가장’의 얼굴로 그려냈다. 자식들을 바라보는 시선 속에 담긴 책임감과 걱정, 그리고 홀로 남겨진 남편의 외로움은 그의 절제된 연기를 통해 오히려 더 아프게 다가왔다. 자영을 좋아하게 되면서, 죄책감과 설렘 사이에서 흔들리다가도, 다시 누군가를 사랑할 수 있다는 것이 얼마나 큰 축복인지 깨닫게 되는 변화는 캐릭터를 한층 더 입체적으로 완성했다.미성년에서 벗어났지만 어른이 되지 못한 미숙한 청춘 준서를 연기한 이시우는 ‘러브 미’에서 감정에 가장 솔직한 얼굴로 서씨네의 또 다른 축을 완성했다. 엄마의 사고 이후 냉정해진 누나 준경과 달리, 준서는 애교와 웃음으로 가족의 공기를 지켜온 막내였다. 하지만, 참기만 하기보다 분노하고 속상해하는 등 감정을 숨기지 않은 채 가족과 부딪혔다. 이시우는 정착하지 못하는 청춘의 불안, 분노, 외로움이 뒤섞인 감정을 현실적인 호흡으로 풀어냈고, 날 선 말 속에 숨겨진 여린 마음을 섬세하게 포착하며, 서씨네가 다시 가족으로 이어지는 중요한 연결고리 역할을 톡톡히 해냈다.이처럼 서씨네는 한 가족 이야기이자, 결국 우리 모두의 이야기로 확장됐다. 각자의 자리에서 외로움을 견디며 살아가던 인물들은 상실의 끝에서 다시 ‘사랑’을 만나고, 그 사랑을 통해 서로의 삶에 조심스럽게 발을 들였다. 가족이기에 더 쉽게 상처를 주고, 그래서 더 늦게 이해하게 되는 감정들까지 이들은 회피하지 않고 끝내 마주했다. 서현진, 유재명, 이시우는 이러한 관계의 변화를 과장 없이 따라가며, 외로움의 끝에서도 삶은 계속되고, 사랑은 다시 시작될 수 있다는 ‘러브 미’ 만의 따뜻한 메시지를 완성했다.‘러브 미’ 최종 11, 12회는 오는 23일 오후 8시 50분 2회 연속 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr