사진=텐아시아DB

지난해 1월 YG엔터테인먼트를 떠난 배우 손나은이 예능 '호텔 도깨비'에 출연해 가수 겸 배우 김동준과 호흡을 맞춘다.오는 20일 첫 방송되는 MBC 에브리원 '호텔 도깨비'는 손나은을 비롯해 고두심, 권율, 김동준, 이대휘, 전성곤이 제주도에 한옥 호텔을 오픈해 펼치는 좌충우돌 도전기를 담은 리얼 버라이어티다. '딱 1주일만 열었다가 사라지는 호텔'이라는 콘셉트로 한국을 찾는 외국인 손님들에게 한국의 따뜻한 정을 전할 예정이다.쉴 새 없이 몰아치는 호텔 업무 속 손나은은 팀원들과 함께 돌발 상황을 헤쳐 나간다. 특히 손나은은 웰컴푸드 준비를 위해 직접 서울에서 붕어빵 기계를 공수해 오는 등 호텔 운영에 진심인 면모를 보여준다.손나은은 올해 예능과 드라마를 넘나드는 열일 행보를 예고했다. 그는 2026년 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '김부장'에서 김부장(소지섭 분)과 함께 일하는 직원이자, 비밀을 간직한 인물인 상아 역을 맡았다.'호텔 도깨비'는 이날 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr