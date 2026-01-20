사진제공=SBS Plus, ENA

사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 29기 영식이 솔로나라 29번지에서의 마지막 날 오열 사태를 일으킨다.오는 21일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 최종 선택을 앞두고 눈물을 펑펑 쏟는 29기 영식의 사연이 공개된다.앞서 영식은 현숙에게 거절당한 뒤, 영숙을 차례로 찾아가 "애초에 너무 생각을 안 했다"고 돌발 대시를 했던 터. 최종 선택을 코앞에 두고 러브라인을 어지럽힌 영식의 행동에 현직 교수 영숙은 '나솔 오은영숙'으로 변신해 "너 빌런이야? 사회생활 똑바로 해야지!"라고 따끔한 조언을 했다.영식은 마지막 날 아침, 혼자 공용 거실에서 조용히 청소를 하고 설거지도 한다. 이후 그는 정갈한 손길로 김치찌개까지 끓인다. 매일 같이 29기를 위해 식사 담당을 자처했던 그는 마지막 식사인 김치찌개가 완성되자 이를 들고 여자 숙소로 간다. 그런데 얼마 후 그는 화가 잔뜩 난 상태에서 영숙과 면담을 한다.영숙은 그에게 "왜 화났냐?"라고 묻고, 영식은 돌연 눈물을 터뜨린다. 이에 영숙은 "어린 나이에 (솔로나라에) 와서 얼마나 서러웠냐. 다 안다. (네가) 제일 노력했어, 맞아. 얼마나 힘들어"라고 그를 다독인다. 자신의 어깨를 토닥이는 영숙의 손길에 영식은 또다시 울컥해 결국 화장실로 직행한다.'나는 SOLO'는 21일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr