백현/ 사진= INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 미국 라스베이거스 공연을 성공적으로 마무리하며 글로벌 행보를 이어간다.백현은 지난 17일(현지 시각) 미국 라스베이거스에 위치한 'Dolby Live at Park MGM(돌비 라이브)'에서 'BAEKHYUN LIVE [Reverie] in Las Vegas(백현 라이브 [레버리] 인 라스베이거스)'를 개최하고 현지 팬들과 만났다. 이번 공연은 첫 솔로 월드 투어 'Reverie'의 연장선에서 진행된 무대로, 북미 팬들과 직접 호흡하며 투어의 열기를 재연했다.이날 백현은 'All I Got(올 아이 갓)'을 시작으로 'UN Village(유앤 빌리지)', 'Cry For Love(크라이 포 러브)', 'Pineapple Slice(파인애플 슬라이스)'를 연달아 선보이며 공연의 포문을 열었다. 깊이 있는 보컬과 여유로운 무대 매너로 현장을 단숨에 집중시킨 후, 'Underwater(언더워터)', 'Bambi(밤비)'로 한층 짙어진 감성을 전하며 공연의 몰입도를 더했다.이어, 'Chocolate(초콜릿)', 'Rendez-Vous(랑데뷰)', 'Good Morning(굿모닝)'으로 분위기를 전환한 뒤, 'Love Again(러브 어게인)', 'Drown(드로운)', 'Ringa-Ringa-Ring(링가 링가 링)'까지 이어지는 무대를 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보였다. 특히, 'Cold Heart(콜드 하트)'와 'Psycho(싸이코)'로는 강렬한 분위기와 몰입감 있는 퍼포먼스로 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다.공연 후반부에는 지난 앙코르 콘서트에서 최초 공개했던 신곡 'Magic On The Floor(매직 온 더 플로어)'를 비롯해 'Betcha(벳차)', 'Candy(캔디)', 'Elevator(엘리베이터)'까지 다채로운 모습을 선보이며 공연장을 뜨거운 에너지로 채웠다. 이후 팬들의 앙코르 요청에 다시 무대에 오른 백현은 'PARANOIA(파라노이아)'와 '공중정원 (Garden In The Air)'을 가창하며 열기를 이어갔다.백현은 마지막으로 "오늘 즐거우셨나요? 사실 이번 'Reverie'가 최근에 앙코르 콘서트까지 마친 공연이었는데요, 라스베이거스에서 여러분을 꼭 보고 싶단 마음에 이렇게 찾아오게 됐습니다. 오늘 와주셔서 정말 감사드리고, 전 여러분 덕분에 앞으로도 큰 자신감 가지고 활동할 수 있을 것 같습니다. 항상 행복하세요!"라는 소감과 함께 엔딩곡 '놀이공원 (Amusement Park)'을 끝으로 공연을 마무리했다.백현은 지난해 시작된 첫 솔로 월드 투어를 통해 전 세계 28개 지역에서 공연을 성료하며 솔로 아티스트로서의 글로벌 영향력과 입지를 증명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr