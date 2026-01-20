사진 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.소속사 KQ엔터테인먼트는 20일 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)' 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 에이티즈의 새 앨범 타이틀곡은 '아드레날린'(Adrenaline)이다. 이 외에도 '고스트'(Ghost), '나사'(NASA), '온 더 로드'(On The Road), '츄즈'(Choose)까지 총 5곡이 수록돼 '골든 아워' 시리즈의 서사를 이어갈 예정이다.특히 멤버 홍중과 민기는 타이틀곡 '아드레날린'을 포함한 전곡 작사에 이름을 올리며 에이티즈만의 정체성을 더욱 공고히 했다. 두 멤버의 참여는 앨범이 담고 있을 메시지를 한층 선명하게 드러내며, 서사에 대한 몰입도를 높일 것으로 기대감을 키운다.에이티즈는 앞서 18일 공개한 트랙리스트 스포일러 영상을 통해 물과 기름처럼 서로 다른 존재가 충돌 속에서도 공존하는 듯한 모습을 입체적으로 시각화해 눈길을 끌었다. 리퀴드 레이어를 활용한 연출은 텍스트와 직관적인 시각 효과로 앨범의 콘셉트를 암시하며, 컴백 분위기를 고조시켰다. 트랙리스트 이미지 역시 '물과 기름' 콘셉트를 반영한 디자인으로, 신보로 전개될 분위기와 서사에 궁금증을 더했다.에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'는 오는 2월 6일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr