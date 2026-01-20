코르티스/ 사진=빅히트 뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 팀 통산 두 번째 단일곡 '억대 스트리밍' 기록을 세웠다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 앨범 수록곡 'FaSHioN'이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 18일 자로 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. 신인 그룹이 수록곡으로 단기간에 1억 스트리밍을 달성하는 사례는 드물다.코르티스는 지난해 발표된 K-팝 보이그룹 곡 가운데 1억 스트리밍 최단기간 달성 기록 1, 2위를 모두 보유하고 있다. 최단기 1억 스트리밍 달성 노래는 이들의 데뷔 앨범 인트로곡 'GO!'다. 곡이 발표된 지 116일 만에 '억대 스트리밍' 고지를 밟았다. 이어 'FaSHioN'이 132일 만에 누적 재생 수 1억을 넘겼다.코르티스의 스포티파이 월별 리스너(최근 28일간 청취자 수)는 최신 데이터(1월 18일 자) 기준 836만 8980명으로 자체 최고 수치를 경신했다. 최근 4년간 데뷔한 K-팝 보이그룹 가운데 해당 플랫폼에서 가장 많은 월별 리스너를 보유하고 있다.코르티스는 이러한 성과에 힘입어 글로벌 시장에서 압도적인 존재감을 뽐내고 있다. 이들은 미국 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드'(2026 iHeartRadio Music Awards) 2개 부문에 노미네이트됐다. 또한 전 세계, 모든 장르를 대상으로 유망한 신예 아티스트를 꼽는 'Shazam Fast Forward 2026', '2026년 주목할 아티스트: 더 판도라 텐'(Artists to Watch 2026: The Pandora Ten)에 선정됐다.코르티스는 오는 2월 13일 오후 2시(한국시간) 애니메이션 'GOAT'의 삽입곡 'Mention Me' 음원을 발표한다. 'GOAT'는 할리우드 제작사 소니 픽쳐스 애니메이션의 신작으로 '케이팝 데몬 헌터스' 제작진과 제작사가 다시 뭉쳤다. 농구계의 전설 스테판 커리(Stephen Curry)가 프로듀서로 참여해 2026년 최고의 기대작으로 꼽힌다. 코르티스는 데뷔 5개월 만에 할리우드 대형 제작사의 OST 러브콜을 받았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr