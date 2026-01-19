캐치더영/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

캐치더영/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

캐치더영/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

캐치더영/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

캐치더영/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

캐치더영/ 사진 제공=에버모어엔터테인먼트

밴드 캐치더영이 첫 정규앨범으로 컴백하며 밴드로서 한걸음 진일보했다.캐치더영(CATCH THE YOUNG·강산이, 안기훈, 김남현, 이준용, 최정모)이 19일 서울 강남구 일지아트홀에서 첫 정규앨범 'EVOLVE'(이볼브) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.'EVOLVE'는 캐치더영이 지나온 시간과 앞으로 나아갈 순간을 함께 담아낸 기록이다. 청춘이 마주하는 불안과 흔들림, 성장과 희망의 감정을 곡마다 다른 결로 풀어내며, 하나의 감정선이 자연스럽게 이어지도록 구성했다.신보 작사·작곡에는 멤버 전원이 참여해 음악적 주체성을 드러냈다. 강산이는 "14곡 전부 우리가 작사 작곡했다. 그동안 하지 않았던 스타일의 음악을 비롯해, 잘하는 것과 세상에 없는 것들을 섞어서 우리만의 색깔을 보여주고자 한 진화적인 앨범"이라고 소개했다.첫 정규앨범을 발매하게 된 계기에 대해서는 "정규 앨범이 없는 밴드는 정확한 평가를 받기 어렵다. 우리가 언제까지 신인일 수도 없고, 계속해서 발전해서 최고의 밴드가 돼야 하기 때문에 정규 앨범을 꼭 발매해야 된다고 생각해서 내게 됐다"고 밝혔다.김남현은 취중 녹음까지 하며 곡의 분위기를 살리기 위해 노력했다. 김남현은 "수록곡 중에 '어딕티드'라는 노래가 있다. 그 노래가 뮤즈의 '타임 이즈 러닝 아웃'이라는 노래와 흡사한 부분이 많다. '어딕티드'가 '타임 이즈 러닝 아웃'처럼 나왔으면 좋겠다는 생각이 있었는데, 녹음 때 내가 너무 착하게 불러놨더라. 녹음 끝나고 화가 나서 편의점에서 위스키를 한 병을 사서 작업실에 갔다. '취한 듯한 느낌을 반드시 살려보고야 말겠다'는 생각으로 새벽 4시 반까지 위스키를 마시면서 '타임 이즈 러닝 아웃'과 '어딕티드'를 번갈아 가며 불렀다"고 털어놨다.'아이돌 밴드'에 대한 캐치더영의 생각도 들을 수 있었다. 강산이는 "데뷔 때부터 홍대 인디 클럽에서 공연을 많이 하고 다양한 무대에 섰지만, 어쨌든 우리가 음악 방송에 나오기도 하고 보이기에 아이돌 밴드 같은 모습이 많이 있었기 때문에 '저 친구들은 만들어진 '아이돌 밴드가 아닌가' 이런 시선이 있었을 것이다"라고 말했다. 이어 "그런 시선에서 벗어나고 싶었다. 이번 정규앨범으로 인해서 캐치더영이 정말 실력 있고 자체적으로 앨범 제작이 가능한 밴드라는 것을 알리고 싶었다"고 덧붙였다.그러면서도 롤모델을 묻는 말에는 망설임 없이 "데이식스"라고 답했다. 안기훈은 "데이식스 선배도 밴드로서의 길을 오래 걸었고, 이제는 고척돔을 3일 연속 매진시킬 만큼 파급력이 있는 밴드가 됐다. 우리도 그런 톱 클래스 밴드가 되고 싶어 데이식스를 롤 모델로 삼았다. 우리의 꿈이자 나아가야 할 방향이라고 생각한다"고 말했다.협업하고 싶은 아티스트로는 가수 아이유를 꼽았다. 최정모는 "아이유 선배 곡 중 '좋은 날'이 있다. 우리 신보에는 '더 좋은 날'이란 곡이 있어 연관성이 있지 않나 싶다"고 너스레를 떨었다.타이틀곡 'Amplify'(앰플리파이)는 캐치더영이 무대 위에서 가장 강력하게 울리고자 한 사운드를 집약한 곡이다. 프로그래밍을 절제하고 멤버들의 연주와 밴드 그루브를 전면에 내세워 라이브 현장에서 체감되는 에너지를 극대화했다. 더블 타이틀곡 '찬란히 빛나줘'(Sail)는 항해의 이미지를 통해 흔들리는 순간에도 끝내 앞으로 나아가려는 청춘의 의지를 담아낸 곡이다. Alternative Rock(얼터네이티브 록) 기반의 서정적인 밴드 사운드 위에 점진적으로 쌓여가는 전개가 특징으로 거친 파도 앞에서도 멈추지 않겠다는 메시지를 전한다. 이 외에도 신보에는 총 14곡이 수록됐다.캐치더영의 첫 정규앨범 'EVOLVE'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr