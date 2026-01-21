사진=아레나

이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌가 남성 패션 매거진 '아레나 옴므 플러스' 와 함께한 디지털 커버 및 화보를 공개했다. 앞서 손종원 셰프가 다녔던 CIA 요리학교의 학비는 1억 원 이상이라고 알려졌다.이번 화보는 ' 흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에서 화제를 모은 인물이자, 미쉐린 1 스타 레스토랑 ‘라망시크레’와 ‘조선 팰리스 이타닉 가든’을 이끄는 손종원 셰프가 함께했다. 손종원 셰프는 뎀나가 선보이는 첫 구찌 컬렉션을 착용하고 카메라 앞에 서, 이전과는 또 다른 분위기로 구찌가 제안하는 무드를 표현했다.화보 속 손종원 셰프는 젠틀한 시선과 절제된 태도 속에서도 강렬한 존재감을 보여준다. 슬림한 실루엣의 레더 재킷, 홀스빗 모티프 디테일이 돋보이는 팬츠, 벨벳 블랙 셋업 등 하우스의 아이코닉한 요소를 재해석한 스타일링을 완성하며 컬렉션이 지닌 자유롭고 세련된 에너지를 한층 입체적으로 보여준다.또한 과감한 색채의 배경 위 미니멀한 톤의 스타일링이 어우러지며 손종원 셰프의 새로운 면모를 강조하는 동시에, 구찌가 새롭게 그려 나갈 방향성을 함께 담아낸다.손종원 셰프와 구찌가 함께한 디지털 커버 및 화보는 '아레나 옴므 플러스' 3월호, 그리고 아레나 코리아 공식 웹사이트 및 소셜 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr